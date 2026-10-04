O nouă metodă de fraudă. SMS-uri false trimise în numele unei cunoscute aplicații. Ce mesaje sunt trimise. Avertismentul autorităților

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase transmise în numele TPARK, prin care cei care le primesc sunt informați că au o sumă neachitată pentru parcare.

TPARK este aplicația utilizată pentru plata rapidă a parcării.

„Mesajul creează o stare artificială de urgență, susținând că, în cazul întârzierii plății, vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS”, spune DNSC, într-un mesaj postat pe Facebook.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că mesajul provine de la un număr necunoscut, iar link-ul transmis nu direcționează către TPARK. Pagina accesată imită identitatea vizuală TPARK, folosind logo-ul și elemente grafice similare aplicației pentru a câștiga încrederea utilizatorului.

În plus, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al mașinii, sub pretextul verificării amenzii de parcare, fiind ulterior direcționat către procesul fraudulos de plată.

Formulări precum „sumă neachitată”, „penalități” sau necesitatea unei plăți rapide sunt folosite pentru a determina victima să acționeze fără să verifice autenticitatea mesajului, avertizează reprezentanții DNSC.

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