O nouă procedură pentru pacienții cu afecțiuni grave al căror tratament nu este decontat / Noi modificări făcute de Ministerul Sănătății

Ministerul condus de Alexandru Rogobete propune ca producătorul sau distribuitorul farma să suporte integral, în primul an, contravaloarea medicamentele pntru pacienții cu afecțiuni grave al căror tratament nu este decontat de statul român. Începând din al doilea an, „dacă se constată un beneficiu terapeutic suplimentar”, costul tratamentului să fie suportat în proporție de 30% de Casa de Asigurări de Sănătate și 70% de compania farma.

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională, joi după-amiază, o nouă propunere legislativă care vizează pacienții cu afecțiuni grave al căror tratament nu este decontat de statul român. Noua propunere o înlocuiește pe cea publicată miercuri seară și la care Ministerul Sănătății a renunțat joi dimineață, după ce a stârnit furia asociațiilor de pacienți.

Proiectul de Ordonanță inițial prevedea ca pacienții cu boli grave care nu au acces la tratament decontat să nu mai aibă dreptul să se adreseze justiției, prin ordonanță președințială, pentru obținerea în scurt timp a tratamentului compensat.

Pacienții fără tratament decontat, între instanță și bunăvoința companiei farma

Noua variantă de proiect de Ordonanță publicată de Ministerul Sănătății le lasă pacienților care nu beneficiază de tratament decontat posibilitatea de a se adresa instanței, prin ordonanță președințială, pentru a obține acces la medicamente decontate, în cazul în care producătorul farma nu va fi dispus să suporte contravaloarea tratamentului, așa cum propune noul mecanism.

„Aceaste ordonanțe președențiale sunt folosite de pacienți pentru obținerea tratamentelor gratuite atunci când statul român «uită» sa compenseze tratamente pentru boli grave”, spune Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Prin această procedură, „instanța obliga Casa Națională de Asigurări de Sănătate să deconteze tratamentul pacientului până se judecă procesul pe fond, care poate să dureze și câțiva ani”, a explicat miercuri seară Rozalina Lăpădatu într-o postare pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce Ministerul Sănătății publicase proiectul inițial în transparență.

„Așa a fost salvată viața multor oameni care au avut acces imediat la un tratament absolut necesar și nu după 3 ani de procese”, a mai scris Rozalina Lăpădatu.

Ce prevede noua propunere legislativă publicată de Ministerul Sănătății:

”Art. 7031 – (1) Mecanismul prin care se asigură accesul controlat al pacienților la medicamentele recomandate care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. m1) și la art. 243 alin. (3), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România cu respectarea principiilor de eficacitate, sustenabilitate și responsabilitate partajată.

(2) Contravaloarea tratamentului cu medicamentele prevăzute la alin. (1) se suportă de către deținătorul autorizației de punere pe piață sau, după caz, producător, medicul prescriptor având obligația monitorizării pacientului, evaluării beneficiului terapeutic și raportării trimestriale a acestui rezultat. În situația obținerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, în baza unui acord de partajare a costurilor încheiat între CNAS și deținătorul de autorizație de punere pe piață a medicamentului sau, după caz, producător, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se va deconta 30% din contravaloarea medicamentului. Diferența de 70% din costuri va continua să fie suportată de către deținătorul autorizației de punere pe piață sau, după caz, de către producător.

(3) Asigurarea accesului la tratamentul cu medicamentele prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea obligației de serviciu public prevăzută la art. 804.”

Monica Althamer: „Între aprobarea europeană a unui medicament și compensarea lui trec, în medie, 887 de zile”

Monica Althamer, navigator de pacienți și directorul programului „Spitale publice din bani privați” al Fundației Metropolis, a scris miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că „Ministerul Sănătății nu doar că ne întârzie constant accesul la tratamente vitale. Acum vrea să ne taie și dreptul de a lupta pentru ele.”

„De ani de zile pacienții cu afecțiuni grave din România nu primesc unele tratamente vitale la timp. Nu pentru că nu există terapii noi, inovatoare, care să îi ajute în lupta pentru viață, ci pentru că în România, între aprobarea europeană a unui medicament și compensarea lui trec, în medie, 29 de luni. 887 de zile! Pentru comparație – în Germania pacienții au acces în aproximativ 37 zile, în Serbia – 270, Albania – 481, Bulgaria – 702 zile. În unele țări, accesul este garantat în chiar în momentul autorizării unui nou medicament”, a explicat Monica Althamer.

„Așa economisește statul? Opriți furturile, zburați incompetenții și hoții din scaunele alea în care dorm! Nu mai permiteți să plătească manageri de spitale firme de PR cu 2 angajați să facă curățenie în cele mai mari spitale ale țării, pe sute de mii de euro anual! Nu economisiți omorând oameni!”, a mai scris navigatoarea de pacienți.