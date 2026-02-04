O nouă surpriză de proporții la Antena 1. După Denise Rifai, televiziunea reușește să aducă un alt nume cunoscut

Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri și emisiuni ale Digi 24 va părăsi postul, informează PaginadeMedia.

Este vorba de Teodora Tompea, cea care lucra la Digi 24 din 2012, anul în care s-a și lansat televiziunea. Care e următoarea destinației a Teodorei Tompea? Ea se va alătura echipei Observator de la Antena 1.

Teodora Tompea. Foto: Digi 24

Teodora Tompea a lucrat de-a lungul timpului la Radio Nord Est, din Iaşi, apoi reporter la Europa FM.Tompea a fost moderator de emisiuni de dezbatere dar a şi prezentat ştiri. A realizat emisiuni precum Scena Deschisă sau Planeta eşti tu.

Teodora Tompea este sora mai mică a cunoscutei realizatoare TVR Carla Tompea.

Anunțul vine la puțin timp după ce Antena 1 a reușit să o „transfere” și pe Denise Rifai de la Kanal D.