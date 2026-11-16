O nouă variantă a monedei de 50 de bani este pusă în circulație de BNR de astăzi. Și nu e doar pentru colecționari

Banca Naţională a României (BNR) va pune în circulaţie, începând de luni, 16 noiembrie, cinci milioane de monede din alamă, cu valoarea nominală de 50 de bani, dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi, potrivit unui comunicat al băncii centrale, scrie Agerpres.

Totodată, BNR va lansa în circuitul numismatic monede din aur, argint şi alamă pentru colecţionare, cu aceeaşi temă.

Monedele din alamă pentru circulaţie, cu valoarea nominală de 50 de bani, au aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulaţie la cupiura de 50 de bani şi vor circula în paralel cu acestea.

Aversul monedei din alamă pentru circulaţie îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuşi şi o interpretare grafică a surselor sale de inspiraţie tradiţionale, inscripţia „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „50 BANI”, stema României şi anul de emisiune „2026”.

Foto: BNR

Cele de aur și argint au valori nominale de 500, respectiv 10 lei

Aversul monedelor din aur şi argint prezintă aceleaşi elemente grafice, valorile nominale fiind de 500 de lei, respectiv 10 lei. Moneda din alamă pentru colecţionare are valoarea nominală de 50 de bani şi prezintă, în plus, litera „N” într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecţionare.

Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul sculptorului Constantin Brâncuşi, inscripţia circulară „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” şi anii între care a trăit acesta, „1876-1957”.

Monedele din aur, argint şi alamă pentru colecţionare sunt ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur şi din argint sunt însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate sunt de 200 de bucăţi pentru monedele din aur, 1.000 de bucăţi pentru monedele din argint, 10.000 de bucăţi pentru monedele din alamă pentru colecţionare şi 5.000.000 de bucăţi pentru monedele din alamă pentru circulaţie.

Cât costă monedele de aur și argint

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este de 31.900 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate, pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din alamă pentru colecţionare este de 19 lei, inclusiv TVA.

Monedele din aur, argint, alamă pentru colecţionare şi alamă pentru circulaţie, cu tema „Constantin Brâncuşi – 150 de ani de la naştere”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Punerea în circulaţie a monedelor din alamă, cu valoarea nominală de 50 de bani, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur, argint şi alamă pentru colecţionare se realizează prin aceleaşi sucursale regionale ale BNR.