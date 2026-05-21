O nouă variantă de guvern a fost lansată chiar înainte de consultările de la Cotroceni. După discuții, s-a ieșit cu un alt plan. „Domnul preşedinte vede o problemă legată de AUR doar pe plan extern”, susține un lider PACE

Senatorul Adrian Peiu, de la Grupul parlamentar PACE – Întâi România, a declarat, joi, înainte de participarea la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că susţine un guvern PACE-AUR-PSD, scrie Agerpres.

„Am dat curs invitaţiei preşedintelui României, am venit cu un pachet de măsuri (…). Ideea noastră este de pace, pentru un guvern care să fie constituit din mai multe forţe politice. Susţinem un guvern format din Grupul PACE, AUR şi PSD sau din Grupul PACE şi AUR. Ăsta este mesajul cu care intrăm la consultări”, a arătat Peiu.

Din delegaţie au făcut parte senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Clement Sava, Cosmina Cerva, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget.

După discuții, alte variante

După discuţiile cu preşedintele, Adrian Peiu a precizat că săptămâna viitoare va fi avansată o propunere de premier.

La rândul său, Cosmina Cerva a afirmat că grupul a avansat, în ultimă instanţă, varianta unui guvern de uniune naţională.

„A fost ca un plan de rezervă, ca un ultim plan, în situaţia în care preşedintele nu ajunge să medieze între orgoliile marilor partide. Atunci ăsta ar fi ultimul plan. În trecut se ştie că astfel de guverne de uniune naţională sunt doar în situaţiile în care ne aflăm în crize politice sau sociale şi ele sunt cele care deblochează aceste crize. Da, România este în momentul acesta într-o criză politică (…), dar un guvern de uniune naţională cred că va fi cel care va debloca şi criza politică şi criza socială şi atunci niciun ministru nu va mai putea să dea vina, când greşeşte un partid anume, pentru că vor fi toţi la un loc şi poporul se va simţi reprezentat”, a detaliat ea.

Senatoarea a afirmat că refuzul şefului statului de a numi un guvern susţinut de AUR are legătură mai degrabă cu imaginea externă a ţării noastre.

„Domnul preşedinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanţii săi şi nu sunt puţini (…). Ar fi doar problema pe plan extern”, a susţinut Cerva.