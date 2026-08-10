O păpușă „foarte realistă” găsită într-o valiză a fost confundată de polițiști cu cadavrul unei femei

Poliţia australiană a încheiat o anchetă pentru omor, declanșată duminică după ce doi cetăţeni au găsit o valiză abandonată pe marginea drumului cu ceea ce păreau a fi rămăşiţele unui cadavru, potrivit The Guardian.

Valiza a fost găsită în orașul Oallen, la aproximativ 200 km sud-vest de Sydney. Polițiștii s-au deplasat în zona izolată și au găsit ceea ce se credea a fi un cadavru în valiză.

Duminică seara, poliția a transmis presei un comunicat în care anunța descoperirea unui „cadavru într-o valiză”, iar cazul a fost intens mediatizat.

Însă luni dimineață, comisarul Linda Bradbury a declarat într-o conferință de presă că poliția nu se confruntă cu „un caz de deces suspect al unei persoane”.

„În urma examinărilor medico-legale efectuate în această dimineață, poliția a confirmat că obiectul găsit în valiză era o păpușă realistă, îmbrăcată, cu păr și un piercing în nas. Obiectul prezenta, de asemenea, urme care semănau cu vânătăi și zgârieturi”, a transmis ulterior poliția, într-un comunicat.

Bradbury a afirmat că este o practică recomandată ca poliția să nu perturbe locul faptei, motiv pentru care a durat ceva timp până s-a stabilit că rămășițele nu erau umane. Vremea nefavorabilă a reprezentat, de asemenea, un factor, a spus ea.

„Nu ne place să le mișcăm prea mult la fața locului, mai ales când ne confruntăm cu vreme nefavorabilă, așa cum s-a întâmplat ieri și din nou astăzi”, a spus ea.

Bradbury a precizat că acestea „arătau foarte realist, ca niște rămășițe umane”.