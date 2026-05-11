O pasageră franceză de pe nava de croazieră MV Hondius, testată pozitiv la hantavirus, iar sănătatea ei se deteriorează. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri

Pasagerii, evacuaţi de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O pasageră franceză care se afla pe nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus a fost diagnosticată pozitiv cu acest virus, iar starea ei de sănătate se agravează, a declarat luni ministra franceză a Sănătății, Stephanie Rist.

Pasagera se număra printre cei cinci francezi aflați pe vas.

Ceilalți patru pasageri au fost testați negativ, dar vor fi testați din nou, a declarat Rist pentru postul de radio France Inter, adăugând că, până în prezent, autoritățile franceze au identificat 22 de persoane care au intrat în contact cu aceștia.

Evacuarea pasagerilor de pe navă se va încheia luni

Evacuarea pasagerilor de pe un vas de croazieră de lux sub pavilion olandez se va încheia luni cu zboruri din Australia și Olanda, a declarat ministrul spaniol al sănătății.

Un zbor din Australia va evacua șase pasageri de pe insula spaniolă Tenerife, iar un altul din Olanda va prelua 18 pasageri.

Ambele zboruri vor transporta și pasageri din alte țări care nu au trimis propriile zboruri de repatriere, au precizat oficialii.

Cel puțin șase cazuri de infectare

În total, deocamdată, opt persoane care nu se mai află pe navă s-au îmbolnăvit, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății de vineri, șase persoane fiind confirmate ca fiind infectate cu virusul.

Trei persoane au decedat: un cuplu olandez și un cetățean german.

Duminică, Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA a declarat că unul dintre cei 17 americani repatriați a fost testat pozitiv pentru tulpina Andes a virusului, în timp ce un al doilea prezintă simptome ușoare.

Cazul din Franța și cel din SUA sunt cele mai recente cazuri de infectare cu hantavirusul. Nu este clar dacă aceste două cazuri au fost incluse în cele șase raportate de OMS, scrie Reuters.

Când a fost depistat focarul

Nava MV Hondius transporta 147 de pasageri și membri ai echipajului când, pe 3 mai, a fost semnalat pentru prima dată la OMS un focar de afecțiuni respiratorii severe în rândul pasagerilor.

Până atunci, alți 34 de pasageri părăsiseră deja nava, care plecase din Argentina în luna martie, făcând escală în Antarctica și în alte locuri, înainte de a se îndrepta spre nord, în apele din largul Capului Verde, la vest de Africa.

Nava a fost reținută pentru scurt timp acolo săptămâna trecută.

Focarul de hantavirus, care se răspândește de obicei prin rozătoare, dar care poate fi transmis și de la om la om în cazuri rare de contact apropiat, a fost detectat pentru prima dată de autoritățile sanitare din Johannesburg pe 2 mai, la un pasager britanic care coborâse de pe navă.

Nava a plecat miercuri spre Insulele Canare din Spania, în largul Africii de Vest, după ce OMS și Uniunea Europeană au solicitat Madridului să gestioneze evacuarea pasagerilor.

Carantină de 42 de zile

Pasagerii vor fi testați la sosirea în țările lor, urmând apoi să fie duși în spitale sau centre de carantină, sau transportați acasă pentru izolare.

OMS a recomandat o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii de pe navă începând de duminică, a declarat într-o conferință de presă Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de gestionare a epidemiilor și pandemiilor.

Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bord și vor naviga spre Țările de Jos luni seara, unde nava va fi dezinfectată.

Autoritățile sanitare au îndemnat la calm, reamintind publicului marcat de experiența pandemiei de COVID-19 că acest virus este mult mai puțin contagios și prezintă un risc redus pentru populația generală.

„Nu este vorba de COVID și nu vrem să îl tratăm ca pe COVID”, a declarat duminică Jay Bhattacharya, directorul interimar al CDC din SUA, într-un interviu acordat CNN, adăugând că celor 17 pasageri americani de pe navă li se va oferi posibilitatea de a se izola acasă sau într-o unitate din Nebraska.