„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Moscovei”. Micile sancțiuni, dar decisive, pe care Occidentul nu le-a luat contra rușilor

Un grup civic a identificat mai multe sancțiuni minore, dar potențial decisive, care dacă ar fi aplicate ar putea perturba grav eforturile de război ale Rusiei în Ucraina, scrie The Guardian.

Până acum, Occidentul a aplicat sancțiuni Rusiei în care i-a vizat companiile energetice, băncile, furnizorii de armament și „flota fantomă” de petroliere.

Dekleptocracy, un grup al societății civile care analizează economia de război a Rusiei, afirmă că substanțele utilizate pentru fabricarea lubrifianților și a anvelopelor de calitate militară reprezintă o vulnerabilitate pe care factorii de decizie din SUA, Marea Britanie și UE ar putea să o exploateze.

Kristofer Harrison, președintele grupului și fost expert al Departamentului de Stat în probleme legate de Rusia, a descris aceste posibile ținte drept prea „buruienoase și mărunte”, spre deosebire de microcipurile și companiile petroliere care atrag în general atenția guvernelor și agențiilor.

„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”

Dar acestea sunt greu de înlocuit și esențiale pentru capacitatea Moscovei de a folosi tancuri și de a lupta, explică Dekleptocracy.

„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”, a scris grupul în ultimul său raport.

Doar câteva companii din întreaga lume produc aditivi chimici pentru lubrifianți mecanici – ulei de motor pentru tancuri și mașini. Aproape toate au încetat să mai vândă substanțele chimice către Rusia la începutul invaziei sale pe scară largă, ceea ce a dus la penurie generalizată și la plângeri din partea șoferilor.

Dekleptocracy a descoperit că o companie chineză, Xinxiang Richful, satisface acum o mare parte din cererea Rusiei, furnizând până la opt milioane de kilograme pe an.

Richful a înființat recent un birou în Virginia. Blocarea acestuia, precum și a câtorva furnizori mai mici, ar crea o penurie de lubrifianți mecanici în Rusia, afirmă grupul.

DeKleptocracy a descoperit, de asemenea, că Rusia are o capacitate internă redusă de a produce acceleratori de vulcanizare și alte substanțe necesare pentru fabricarea anvelopelor de calitate militară.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat la o reuniune a G7 săptămâna trecută că majoritatea opțiunilor de sancțiuni importante au fost puse în aplicare. „Ei bine, nu mai sunt multe sancțiuni pe care le putem aplica din partea noastră, adică am lovit marile companii petroliere, ceea ce toată lumea a cerut”, a spus el.