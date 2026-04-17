O persoană care a anunțat o strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan, căutată de Poliție

Polițiștii din Timiș s-au autosesizat după apariția unei postări pe Facebook în care o persoană a pretins că strânge bani pentru a-l asasina pe președintele Nicușor Dan.

În textul publicat online, utilizatorul a anunțat că organizează o strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan, precizând că „fiecare leu contează”, informează Pagina de Timiș, care a publicat o captură de ecran cu mesajul.

Mai multe persoane au părut că susțin demersul în secțiunea de comentarii.

Polițiștii îl caută acum pe cel care a făcut postarea. IPJ Timiș a precizat pentru Europa FM că s-a autosesizat și că se fac verificări în acest caz.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, citați de Ziarul Unirea.