O politiciană a stângii radicale din Franța iritată de glumele unei comediante a făcut referire la o metodă de asasinat. Consilierii ei spun că a fost o glumă

O politiciană a partidului Franța Nesupusă a amenințat o comediantă cu un „zâmbet kabyle”, o expresie ce descrie o metodă de ucidere prin tăierea gâtului. Apropiații ei au descris amenințarea ca fiind „o glumă”, scriu Franceinfo și Le Parisien.

O frază rostită de candidata partidului stângii radicale Franța Nesupusă (LFI) la primăria Parisului, Sophia Chikirou, a stârnit neliniște, pe fondul tensiunilor politice și sociale din Franța, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor municipale și cu aproximativ un an înaintea scrutinului prezidențial.

Cuvintele au fost folosite de Chikirou pe 10 februarie, după o serie de glume la adresa sa, în cadrul unei discuții pe tema alegerilor municipale care urmează, potrivit Franceinfo.

Discuția a fost precedată de un portret satiric, realizat de comedianta Adele Barbers, la fel ca în cazul candidaților Pierre-Yves Bournazel (Horizons) și Emmanuel Grégoire (Partidul Socialist).

După câteva glume despre recenta clasificare a LFI ca partid de extremă stânga de către Ministerul de Interne, deputata a întrerupt-o pe comediantă și s-a enervat în mod special când aceasta a menționat zvonurile despre relația pe care ar avea-o cu Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului. Candidata a reproșat evocarea vieții private.

Ce este „un zâmbet în stil kabyle”

La sfârșitul momentului umoristic, Sophia Chikirou a urcat pe scenă și a spus și ea, pe ton glumeț: „Te așteptăm la ieșire, Adele.”

Apoi a adăugat: „I-am făcut un zâmbet în stil kabyle.” Receptiv la prima glumă, publicul nu a reacționat la a doua frază. Chikirou a întrebat atunci publicul: „Cine știe ce este un zâmbet kabyle aici?”. Un spectator a răspuns: „Nu e în regulă”.

Potrivit istoricului Benjamin Stora, citat de Franceinfo, „zâmbetul kabyle” se referă la o metodă de ucidere prin tăierea gâtului folosită de luptătorii Frontului de Eliberare Națională (FLN) în timpul războiului din Algeria. Metoda era răspândită în special printre luptătorii din Kabyle, o regiune din nordul Algeriei.

Un moment complicat

Publicarea cu ceva întârziere a înregistrării, pe 17 februarie, a stârnit reacții puternice, incidentul căpătând o conotație mai puternică în contextul uciderii activistului naționalist Quentin Deranque, la Lyon, sâmbătă, pe 14 februarie, de suspecți care au legătură cu extrema-stângă.

Un asistent parlamentar francez care lucra pentru un membru al parlamentului din partidul Franța Nesupusă se află printre cele șapte persoane acuzate de omor după moartea activistului.

Thierry Dran, procuror al orașului Lyon, a declarat că acuzațiile de omor împotriva celor șapte au fost formulate după ce Deranque, activistul în vârstă de 23 de ani, a murit weekendul trecut în urma unei ciocniri cu activiști de extremă stânga.

„O glumă”

Echipa de campanie a lui Chikirou a insistat într-o discuție cu Franceinfo că fraza rostită de candidată „a fost o glumă și că este regretabil să o transformăm într-o polemică disproporționată”.

„Comedianta a fost super și Sophia a apreciat foarte mult sketch-ul. Actrița a recunoscut ea însăși, la sfârșitul întâlnirii, că anumite pasaje erau deplasate și și-a cerut scuze față de Sophia”, a declarat, de asemenea, echipa candidatei.

Chestionată pe tema subiectului, de Le Parisien, comedianta Adele Barbers a avut altă poziție. „Nu este chiar așa. Nu îmi cer scuze pentru lucrurile pe care le-am spus. Am spus doar că îmi pare rău dacă am rănit-o”, a spus ea.