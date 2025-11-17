„O poză de moment, care ne dă însă speranță”. Prima reacție a Anei Ciceală după sondajul AtlasIntel care o creditează cu un scor surpriză

Candidată a SENS pentru Primăria Capitalei, Ana Ciceală, afirmă, într-un dialog cu HotNews, că sondajul AtlasIntel care o clasează pe locul 5, cu 7,1% din intențiile de vot, este doar o poză de moment și crede că poate să obțină un scor mai bun la alegerile din 7 decembrie. Ea spne și că până acum nu a fost contactată de alți contracandidați pentru a i se cere retragerea.

Ciceală, care aparține curentului de stânga progresist, este una din suprizele sondajului AtlasIntel realizat pentru Hotews și publicat luni. Fostă consilieră în CGMB și candidată de mai multe ori la Primăria Sectorului 3, ea a fost creditată cu scoruri de 3, maxim 4% de toate sondajele făcute de celelalte case de sondare (Avangarde și CURS).

„Reacțiile noastre din stradă sunt mult mai pozitive”

Ana Ciceală spune că sondajele „au tot dat greș în ultima vreme”, însă își explică scorul de 7,1% din sondajul AtlasIntel prin campania pe care a făcut-o.

„Având în vedere că avem atâtea luni în spate de străbătut Bucureștiul cu sute de voluntari, vorbit cu mii și mii de bucureșteni, eu cred că sondajele de acum fac o poză de moment, dar în același timp ne dau speranță”, a spus Ciceală într-un dialog cu HotNews.

„Însă reacțiile noastre din stradă sunt mult mai pozitive, asta vă pot spune, decât acest sondaj, reacțiile pe care le avem de la oameni pentru voluntarii noștri, pentru proiectele noastre și candidatura noastră. Nu aș comenta sondaje, ci proiecte. Și energia pe care o simt în această campanie, venită de la bucureșteni și de la toți voluntarii care muncesc ca să câștige această campanie”, a adăugat ea.

Întrebată dacă asta înseamnă că speră la un scor mai mare de 7,1% în alegeri, ea a spus că „avem încredere pentru că vedem reacția bucureștenilor și vorbim din luna iulie cu ei, în fiecare zi cu sute de voluntari, în stradă”.

„Cunosc mersul Primăriei Generale mai bine decât oricare alt candidat”

Ana Ciceală spune că nu a fost contactată până acum de alți candidați pentru a se retrage în favoarea altcuiva.

„Eu mă ocup de 10 ani, zi de zi, de problemele Bucureștiului. Cunosc mersul Primăriei Generale mai bine decât oricare alt candidat, iar bătălia abia acum începe. Cred că discuțiile acestea pe retrageri eludează discuția mai mare, despre cine este cel mai potrivit om să conducă Bucureștiul, cel mai bun candidat. Bucureștenii au nevoie de un om care să fie cu sufletul și inima alături de ei și care a dovedit că face asta de 8 ani în Consiliul General”, a spus candidata SENS.

Contestatarii Anei Ciceală spun că prin candidatura sa îl ajută pe Daniel Băluță, de la PSD, să câștige Primăria Capitalei, pentru că fragmentează din voturile care ar fi mers altfel către Ciucu de la PNL sau Drulă de la USR. Ana Ciceală răspunde acestei acuzații atacând partidele cu vechime.

„Vorbim de partide cu zeci de milioane de euro subvenție de la bugetul de stat, care au produs ca singură strategie electorală ca să câștige candidații lor să se retragă cineva, în loc să încerce să îi convingă pe bucureșteni cu proprii candidați și propriile proiecte”, le răspunde Ciceală criticilor săi.

Ea spune că și săptămânile următoare se va afla tot în stradă, pentru a discuta cu bucureștenii.

„Vom fi în continuare în stradă, absolut. Noi nu avem bani de la bugetul de stat, din subvenția de partide, nu avem sponsori. Vom continua campania în stradă. Și dacă am avea acești bani, tot am vorbi cu bucureștenii, fiindcă această luptă pe care noi o ducem este un proiect politic foarte serios, care are în vedere binele bucureștenilor și lucrurile care trebuie să se schimbe în orașul nostru. Noi reprezentăm niște oameni care au fost abandonați de toate celelalte partide până în prezent și care, unii dintre ei, nici măcar nu ar veni altfel la vot”, a mai spus Ana Ciceală.