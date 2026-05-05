O publicație din România a câștigat un important premiu internațional: „Fiecare gol contează”

Site-ul de sport GOLAZO.ro a câștigat ieri trofeul european pentru cea mai bună campanie de marketing pentru un brand de presă, la Digital Media Awards Europe 2026, o prestigioasă competiție dedicată excelenței în media digitală.

GOLAZO.ro, parte a grupul ZYX care editează și HotNews, a câștigat premiul pentru campania „Fiecare gol contează”, realizată în parteneriat cu agenția Headvertising. Creatorul conceptului este Șerban Alexandrescu, regizor a fost Radu Muntean.

Premiul WAN-IFRA a fost acordat pentru impactul campaniei în construirea brandului GOLAZO.ro și pentru execuția integrată pe digital / TV / radio / social media.

Cele 3 spoturi video ale campaniei GOLAZO.ro, lansate în septembrie 2025, au fost produse de Multi Media Est și au pus accentul pe energia și emoția fanilor, cu situații amuzante din viața reală: oameni obișnuiți care se simt campioni pentru o clipă trăind intens euforia marilor reușite din arene.

În ediția din acest an a competiției WAN-IFRA s-au înregistrat 811 înscrieri din 78 de țări, dintre care 278 au fost selectate ca finaliste. Printre câștigătorii ediției europene, la alte categorii, s-au numărat branduri de referință precum Financial Times, Le Parisien, VG sau Reuters.