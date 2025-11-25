„Am lăsat deja o parte din mine aici. La propriu”, spune un ofițer ucrainean de pe front, care a vorbit cu publicația conservatoare americană The Free Press.

Free Press este o publicație online fondată de Bari Weiss, jurnalistă cunoscută pentru pozițiile sale anti woke și despre care Donald Trump are o părere excepțională. Când, la începutul lui octombrie 2025, Weiss a fost numită redactor șef al rețelei CBS, Donald Trump a spus: „Acum CBS are un lider excepțional”.

Illia Samoilenko și-a pierdut pe front brațul stâng și ochiul drept în timpul luptelor

După ce Donald Trump a prezentat planul său de pace, The Free Press l-a intervievat pe Illia Samoilenko, ofițer de informații în cadrul Primului Corp Național de Apărare al Ucrainei. Samoilenko a supraviețuit săptămânilor de captivitate în Rusia în 2022, înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri și de a se alătura din nou regimentului său mai târziu în acel an.

Militarul a vorbit la telefon cu ziaristul american „dintr-o poziție de pe linia frontului din regiunea Donetsk din estul Ucrainei”. E o zonă care, dacă propunerea ar fi acceptată, ar fi cedată Rusiei.

„Ideea că am putea fi obligați să ne retragem de aici este sfâșietoare… Am lăsat deja o parte din mine aici. La propriu.”

„Desigur, ne concentrăm pe îndeplinirea sarcinilor noastre și respectarea ordinelor de a menține aceste poziții”, a declarat Samoilenko, care și-a pierdut brațul stâng și ochiul drept în timpul luptelor.

Militarul spune că armamentul vestic este absolut necesar

Un soldat ucrainean operează un tun de artilerie 122mm D-30 în Zaporizhzhia, noiembrie 2025. Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potrivit lui Samoilenko, unitatea sa a reușit să respingă „aproape toate avansurile rusești” datorită resurselor care continuă să vină din țările occidentale. Prin urmare, el este îngrijorat de amenințările Casei Albe cu privire la suspendarea ajutorului militar dacă acordul nu este acceptat.

Ofițerul ucrainean susține că poziția frontală a președintelui său contra prevederilor umilitoare ale planului de pace este o oportunitate „de a schimba moralul”.

„Este o reamintire a faptului că toți am jurat să ne apărăm țara, să ne apărăm poporul, să ne apărăm națiunea și să luptăm pentru integritatea și suveranitatea ei.”

Andriy Shevchenko crede că prevederile umilitoare îi ridică din nou cota lui Zelenski

Și un alt dialog, purtat de către Free Press cu un oficial din Ucraina, a fost neașteptat. Să prezinți un plan receptat ca nedrept unui popor asaltat de 4 ani, poate fi un avantaj. Dar nu pentru Rusia, ci pentru ucraineni.

„Nu există un moment mai potrivit… pentru a distrage atenția publicului de la scandalul de corupție și a uni țara în jurul unui lucru mult mai important, existențial”, a declarat pentru The Free Press Andriy Shevchenko, care a ocupat funcția de viceministru al apărării.

Zelenski nu e singur în decizie și nu poate lua o decizie „care ar fi împotriva societății civile, a clasei politice și a armatei”

Personalizarea ideii că Zelenski acceptă sau refuză un acord transmite „o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează politica ucraineană”, a mai spus el.

Andriy Shevchenko spune că nu poți pretinde ca președintele să ia „o decizie serioasă care ar fi împotriva societății civile, a clasei politice și a armatei. Nu este cazul ca președintele însuși să poată decide ceva fără să se bazeze puternic pe opinia publică”.

Ultimatumul dat Ucrainei într-un moment descris de un ofițer al serviciilor secrete ucrainene drept „o lovitură de proporțiile unei bombe atomice” poate avea un efect de bumerang. Deși scandalul de corupție care a cutremurat guvernul de la Kiev l-a pus pe Volodimir Zelenski într-o poziție vulnerabilă, ucrainenii s-au solidarizat cu atitudinea președintelui lor, potrivit The Free Press.