O rachetă neghidată, găsită într-o curte din Tulcea. Anunțul făcut de Ministerul Apărării

Un proiectil reactiv nedirijat, încărcat cu două kilograme de explozibil, a fost găsit sâmbătă în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Proiectilul reactiv nedirijat este o rachetă neghidată, de obicei de artilerie, dar care poate fi lansată și din elicoptere sau avioane de atac. Acesta are în general rază scurtă de acțiune, de 3-4 kilometri, iar Armata Română folosește frecvent astfel de muniție, în exerciții.

„Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului”, a precizat MApN.

Autoritățile fac investigații

MApN a anunțat că „perimetrul a fost securizat”.

„La fața locului se află reprezentanți ai Poliției, Poliției de Frontieră și ai Serviciului Român de Informații. O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, pentru a evalua situatia”, mai scrie în comunicatul instituției.

Cazul a fost de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, a conchis MApN.

Evenimentul vine în contextul în care, în județul Tulcea, alertele privind posibile incursiuni ale dronelor au devenit o obișnuință pentru localnici, după cum remarca recent ziarul american New York Times într-un reportaj.