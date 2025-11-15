Ucrainenii au folosit rachete Neptun în loviturile asupra portului rus Novorosiisk și rafinăriei din Saratov. Impact pe piața petrolului

Rachetele Neptun, de producție ucraineană, pot fi folosite pentru a lovi ținte adânc în interiorul Rusiei. FOTO: Luck / WillWest News / Profimedia

Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk și asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone cât și rachete de producție proprie Neptun, potrivit Statului Major al armatei ucrainene, citat de agenția EFE.

Racheta Neptun, proiectată inițial ca rachetă anti-navă, a devenit cunoscută după lovitura în urma căreia a fost scufundat în Marea Neagră crucișătorul rus „Moscova” în aprilie 2022, notează Agerpres.

În Novorosiisk, unde autoritățile au declarat vineri stare de urgență în urma atacului ucrainean, au fost lovite infrastructura portuară, un terminal petrolier, un lansator de rachete antiaeriene S-400 și mai multe alte rachete, susține Statul Major ucrainean.

Terminalul petrolier din acest port este unul dintre cele mai mari din sudul Rusiei și este folosit pentru exportul petrolului rusesc, iar acest atac a determinat imediat creșterea cu 2% a cotațiilor petrolului pe piața internațională.

Între timp, la rafinăria din regiunea Saratov, care a fost deja atacată de mai multe ori în timpul războiului rus-ucrainean, au avut loc mai multe explozii ca urmare a atacului ucrainean.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniții sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse și să diminueze veniturile obținute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone și rachete infrastructurile de electricitate și gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.