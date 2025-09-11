O rară navă de război rusă care patrula în Marea Neagră, lovită de o dronă, susține spionajul militar ucrainean și prezintă imagini video

Nava de război rusă, lovită de o dronă ucraineană. Sursă: Serviciul de informații militare al Ucrainei

Serviciul de informații militare din Ucraina (HUR) susține că o dronă a lovit miercuri o navă multifuncțională a Flotei ruse a Mării Negre în largul coastei Novorossiiskului, provocând pagube costisitoare, relatează The Kyiv independent.

Nava de război rusă MPSV0 a fost urmărită și lovită în timp ce efectua o misiune de recunoaștere și patrulare în golful Novorossiisk, în apropiere de regiunea Ținutul Krasnodar din Rusia, unde se află în prezent Flota Mării Negre, conform HUR.

Spionajul militar ucrainean a publicat o înregistrare alb-negru în care susține că drona, produsă local, a lovit puntea navei.

„Ca urmare a atacului, sistemele electronice de informații ale navei rusești au fost distruse, iar nava a fost avariată și trimisă pentru reparații costisitoare”, a precizat HUR în comunicatul de presă. The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Nava de război este estimată la 60 de milioane de dolari și a fost pusă în funcțiune în 2015, a declarat HUR, fără a da numele ambarcațiunii.

În timp ce agenția ucraineană afirmă că Rusia are patru nave de această clasă, surse deschise menționează cinci nave multifuncționale MPSV07, a șasea fiind în construcție.

Una dintre ele este Spasatel Demidov, livrată în 2015 și înregistrată în portul Novorossisk. Potrivit serviciilor de urmărire maritimă, ultima sa poziție cunoscută a fost recepționată acum 77 de zile, la nord de Peninsula Kola din Marea Barents.

Navele MPSV07 sunt echipate cu sisteme de scufundare, vehicule operate de la distanță, un sonar cu scanare laterală și echipamente electronice de informații. Nava poate fi utilizată pentru inspecția fundului mării, potrivit HUR.

În ultimele săptămâni, forțele speciale HUR au intensificat atacurile împotriva țintelor militare ruse din regiunea Mării Negre, inclusiv din peninsula Crimeea. Cel mai recent, două stații radar aparținând sistemului de apărare aeriană al Rusiei au fost lovite pe peninsulă, a anunțat serviciul de informații militare din Ucraina.