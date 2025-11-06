„O raritate medicală”. Asistată de o echipă de 25 de doctori, o germancă a născut cvintupleți

O femeie din Germania a născut cvintupleți într-un spital din Berlin. Spitalul de obstetrică Charité a anunțat joi că cei cinci bebeluși, trei fete și doi băieți, s-au născut la sfârșitul lunii septembrie, scrie agenția de presă germană DPA.

Cei cinci copii și mama lor se simt bine, iar nou-născuții au deja acum o greutate de peste două ori mai mare decât cea avută la naștere, au transmis reprezentanții spitalului, într-un comunicat.

„Nașterea unor cvintupleți reprezintă o raritate medicală”, au adăugat ei, potrivit Agerpres.

Nașterile de cvintupleți sunt un eveniment extraordinar chiar și pentru cei mai experimentați medici obstetricieni, precum și o provocare specială din punct de vedere logistic, a explicat Wolfgang Henrich, directorul spitalului.

O echipă interdisciplinară formată din 25 de medici a asistat la naștere.

Cei cinci bebeluși s-au născut prin cezariană la sfârșitul celei de-a 28-a săptămâni de sarcină.

„O naștere precum aceasta necesită o echipă perfect coordonată de obstetricieni, anesteziști, neonatologi, moașe și asistente specializate în sala de operații. Suntem bucuroși că totul a decurs fără probleme și că mama și copiii se simt bine”, a adăugat Wolfgang Henrich.

Reprezentanții Spitalului Charité nu precizat dacă mama bebelușilor a rămas însărcinată prin inseminare artificială.

„Suntem bucuroși că putem să îi ținem pe cei cinci copii ai noștri, sănătoși și în siguranță, în brațele noastre”, a adăugat fericita mamă, citată în comunicatul spitalului.