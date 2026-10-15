O rețea globală de spionaj prin reclame online, desfășurată din Israel, a țintit oficiali ai Pentagonului, UE, ONU și mari companii americane: „Sute de milioane de oameni vizați”

Agenția israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a spionat utilizatorii internetului prin intermediul unei vaste rețele de reclame online, pe care a folosit-o pentru a urmări țintele și a facilita piratarea dispozitivelor acestora, au declarat joi două grupuri de cercetare.

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Reuters relatează că serviciile Discover-Tech au oferit companiei israeliene Candiru – o firmă specializată în spyware, inclusă pe lista neagră a guvernului SUA – precum și altor companii israeliene de supraveghere, acces la platforme publicitare operate de Google, Comcast, compania rusă Yandex și altele. Informațiile reies din rapoarte făcute separat și publicate de Citizen Lab, un grup canadian de monitorizare a securității cibernetice, și Confiant, o firmă din New York specializată în securitatea publicității.

Aceste date arată cum industria publicității online, care este de mult timp vizată de îngrijorări legate de confidențialitate, poate servi și drept canal pentru campanii de spionaj de amploare.

„Modul în care funcționează astăzi publicitatea online reprezintă o amenințare sistemică la adresa securității. Acest lucru este valabil pentru state, sectorul privat, societatea civilă și deopotrivă pentru restul lumii”, a declarat pentru Reuters Wolfie Cristl, cercetător principal la Citizen Lab.

Reclamele promovate de companiile israeliene au ajuns pe mai bine de 100.000 de site-uri și în zeci de mii de aplicații

Potrivit Citizen Lab, reclamele online ale Discover-Tech – care promovau adesea produse obișnuite, precum telefoane sau căști wireless – au ajuns în peste 120.000 de site-uri și în 75.000 de aplicații, prin intermediul diferitelor parteneriate ale companiei.

Cercetătorii spun că utilizatorii care accesau site-uri web sau foloseau aplicații în care apăreau reclamele malițioase puteau fi identificați și urmăriți de Discover-Tech, care uneori încerca și să extragă numere de telefon de la unii utilizatori de smartphone-uri. Pentru ca spionajul să aibă loc, era suficient ca reclamele să se încarce pe un site web.

Ambele grupuri de cercetare afirmă că unele reclame erau folosite pentru a facilita instalarea programelor-spion ale companiei Candiru pe dispozitivele utilizatorilor.

Confiant a precizat însă că reclamele pe care le-a asociat cu Candiru reprezentau o fracțiune foarte mică din volumul total de publicitate al Discover-Tech.

Jerome Dangu, cofondatorul Confiant, a declarat că Discover-Tech afișa cel puțin 10 milioane de reclame pe zi, în întreaga lume. Acordurile de partajare a datelor – cunoscute sub denumirea de „cookie matching” – îi permiteau companiei să urmărească oamenii chiar și dincolo de aria de acoperire a propriilor reclame.

„Este foarte probabil ca sute de milioane de oameni să fi fost vizați de Discover-Tech”, a declarat Dangu.

De la Comisia Europeană la Pentagon și Nvidia

Potrivit cofondatorului Confiant, reclamele malițioase fuseseră afișate utilizatorilor din „sute de rețele din categorii sensibile”, inclusiv din cadrul Pentagonului, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Curții Penale Internaționale.

El a mai spus că anumite regiuni, precum teritoriile palestiniene, erau acoperite în mod deosebit de intens de reclamele firmei israeliene. „Accesezi aproape orice site din Palestina – orice site – și găsești o reclamă Discover-Tech. Acest lucru le oferă o vizibilitate foarte cuprinzătoare asupra activităților digitale ale unei țări întregi”, a declarat el.

Citizen Lab spune, de asemenea, că are dovezi similare care arată că reclamele malițioase fuseseră afișate unor persoane din cadrul Organizației Națiunilor Unite, NATO, Comisiei Europene și a mai bine de 10 guverne naționale.

Printre celelalte rețele în care au apărut reclamele se numărau și companii din industria semiconductorilor, precum Nvidia, Sandisk, Broadcom, și Micron, precum și mai multe organizații media din Mexic, Israel și Europa, care nu au fost numite în rapoarte.

Pe lângă identificarea Candiru și a altor două companii specializate în supraveghere, Citizen Lab a spus că a reușit să obțină unele informații despre locurile din care ar putea proveni utilizatorii Discover-Tech. Acest lucru a fost posibil deoarece firma și-a expus accidental pe internet jurnalele de autentificare, care arătau că anumite persoane se conectau de la adrese IP din Israel, Europa și regiunea Golfului Persic.

Clădirea Pentagonului, DC. FOTO: Daniel SLIM / AFP / Profimedia

Google spune că a eliminat reclamele malițioase după descoperirea situației

Discover-Tech este acum exclusă treptat din anumite segmente ale pieței publicității online.

Google a declarat într-un comunicat că a colaborat la investigația Citizen Lab și Confiant și a eliminat Discover-Tech de pe platformele sale publicitare „pentru încălcarea sistematică a politicilor noastre”.

IAB Europe, asociația europeană care reprezintă ecosistemul de marketing și publicitate digitală, a transmis într-un email că Discover-Tech a fost suspendată săptămâna trecută de pe lista sa de furnizori aprobați la nivel global, după ce un audit a identificat încălcări ale politicilor.

Beeswax, subsidiara din domeniul tehnologiei publicitare a gigantului american Comcast, a eliminat Discover-Tech de pe platforma sa „în urma activităților recente”, potrivit unui comunicat al companiei. Yandex nu a răspuns mesajelor Reuters prin care i se solicita un comentariu.

Supravegherea bazată pe publicitate este considerată din ce în ce mai mult o amenințare la adresa securității naționale.

La începutul acestui an, Pentagonul a declarat că a primit rapoarte potrivit cărora forțele americane desfășurate în zone de război fuseseră vizate folosind date de localizare colectate de companii din industria tehnologiei publicitare și de brokeri de date.

De atunci, unele ramuri ale armatei au dezactivat urmărirea publicitară pe anumite dispozitive.

Pe lista neagră a SUA

Discover-Tech, companie fondată în 2020, nu a răspuns mesajelor lăsate de jurnaliștii Reuters prin intermediul formularului său de contact. Niciun mesaj trimis prin LinkedIn și nici emailurile adresate lui Dekel Boni, directorul general al companiei, nu au primit răspuns. Încercările Reuters de a lua legătura cu proprietarii Candiru nu au avut nici ele succes.

În 2021, Departamentul Comerțului al SUA a inclus Candiru pe lista neagră pentru presupusa furnizare de spyware folosit pentru a viza în mod malițios oficiali guvernamentali, jurnaliști, activiști și cadre universitare.

FOTO articol: Rawpixelimages / Dreamstime.com.