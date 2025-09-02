O revoluție tăcută în domeniul medical naște speranțe că testarea pe animale va dispărea în curând

Marile companii farmaceutice și de cercetare medicală din Statele Unite adoptă tot mai mult tehnologiile bazate pe inteligență artificială (A.I.) pentru descoperire și testare în scopul obținerii unor rezultate mai rapide și mai ieftine, în linie cu inițiativa de a reduce testarea pe animale în viitorul apropiat, relatează agenția Reuters.

Experți de la firme de cercetare contractuală și companii biotech, dar și de investiții în domeniul medical, au declarat pentru Reuters că în următorii 3-5 ani utilizarea AI și reducerea testării pe animale ar putea scurta termenele de dezvoltare a medicamentelor și costurile cu cel puțin jumătate.

Producătorul de software pentru dezvoltare de medicamente Certara, precum și biotehnologii precum Schrodinger și Recursion Pharmaceuticals folosesc deja AI pentru a prezice modul în care medicamentele experimentale ar putea fi absorbite de organism sau dacă ar putea declanșa efecte secundare toxice.

„Ajungem în punctul în care nu mai este, de fapt, nevoie să facem asta (testarea pe animale)”, a declarat pentru Reuters Patrick Smith, președintele diviziei de soluții pentru dezvoltarea medicamentelor la Certara, companie care colaborează cu firme ce dezvoltă medicamente împotriva bolilor infecțioase, precum anticorpii monoclonali pentru hepatita B.

Recursion a declarat că platforma sa de descoperire de medicamente bazată pe AI a avut nevoie de doar 18 luni pentru a aduce o moleculă în faza de testare clinică ca potențial tratament împotriva cancerului, mult mai rapid decât media industriei, de 42 de luni.

Ar trebui să scadă și prețurile medicamentelor

Analiștii de la TD Cowen și Jefferies estimează că aceste abordări bazate pe AI vor reduce costurile și termenele cu mai mult de jumătate, față de estimările actuale de până la 15 ani și 2 miliarde de dolari necesari pentru a aduce un medicament pe piață.

Această schimbare este, de asemenea, aliniată cu viziunea Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA, conform căreia tehnologii bazate pe AI, modele de celule umane și modele computaționale vor deveni noul standard.

Agenția dorește ca în 3-5 ani studiile pe animale să devină o excepție pentru testarea pre-clinică a siguranței și toxicității.

Noile abordări ar urma, în cele din urmă, să conducă și la scăderea prețurilor medicamentelor. FDA a precizat într-o declarație din aprilie, care schița o foaie de parcurs pentru reducerea dependenței companiilor de testarea pe animale, că impactul va fi deosebit de relevant în cazul medicamentelor cu anticorpi monoclonali.

Totuși, experții din industrie au afirmat că noile metode nu vor înlocui complet testarea pe animale.

Conform cerințelor actuale ale FDA pentru anticorpii monoclonali, companiile trebuie să efectueze studii pe animale pentru a evalua eventualele efecte dăunătoare ale unui medicament. Aceste studii durează, de regulă, între o lună și jumătate de an. Ele folosesc, în medie, aproximativ 144 de primate non-umane, la un cost de 50.000 de dolari fiecare, potrivit agenției.

O nouă abordare în cercetarea medicală

Compania Charles River Laboratories, înregistrată în statul american Massachusetts, este unul dintre cei mai mari contractori de cercetare din lume. Ea se numără totodată printre principalii actori din industrie care investesc în AI și în așa-numitele „metodologii de nouă abordare” (NAM).

Aceste NAM utilizează AI, modelare pe computer și învățare automată, precum și modele bazate pe celule umane, cum ar fi organe pe cip, pentru a prezice modul în care un medicament ar putea acționa în organism. Un organ pe cip este un dispozitiv mic, căptușit cu celule umane vii, care reproduc funcțiile esențiale ale unui organ.

Portofoliul NAM al Charles River generează deja aproximativ 200 de milioane de dolari anual.

InSphero, o companie din Elveția, testează siguranța și eficacitatea medicamentelor în modele 3D de ficat – unde microțesuturile hepatice cultivate în laborator ajută la reproducerea funcțiilor organului.

Compania Schrodinger din New York combină simulările bazate pe fizică cu AI pentru a prezice toxicologia medicamentelor.

Însă experții din industrie spun că, în viitorul apropiat, companiile vor folosi o abordare hibridă, reducând testarea pe animale și completând datele cu ajutorul acestor metode noi.