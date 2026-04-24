O șefă din Banca Angliei spune că bursele sunt prea sus și urmează o cădere / Altceva „o ține însă trează noaptea”

Banca Angliei se așteaptă ca piețele bursiere din întreaga lume să înregistreze o cădere, deoarece prețurile actuale ale acțiunilor nu reflectă pe deplin numeroasele riscuri cu care se confruntă economia globală, a declarat vineri viceguvernatoarea Sarah Breeden într-un interviu acordat BBC și preluat de Reuters.

„Există multe riscuri, iar prețurile activelor se află totuși la niveluri record”, a declarat Breeden pentru BBC, avertizând că, la un moment dat, este probabil să aibă loc o ajustare a pieței.

Deși a refuzat să estimeze când ar putea scădea piețele sau cât de gravă ar putea fi o eventuală recesiune, Breeden a spus că rolul ei este să se asigure că sistemul financiar este pregătit în cazul în care o astfel de corecție are loc, potrivit BBC.

Ce o ține „cu adevărat trează noaptea”

Declarațiile sale reflectă îngrijorările exprimate de Bancă la începutul acestei luni, când a afirmat că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a provocat un șoc major economiei globale, creșterea economică mai slabă, inflația mai mare și costurile crescânde ale împrumuturilor sporind riscul apariției unor tensiuni simultane pe piețele datoriei publice, ale creditului privat și ale marilor acțiuni din sectorul tehnologic american.

„Ceea ce mă ține cu adevărat trează noaptea este probabilitatea ca o serie de riscuri să se concretizeze în același timp – un șoc macroeconomic major, pierderea încrederii în creditul privat, o reajustare în domeniul AI și alte sectoare riscante – ce se întâmplă în acel mediu și suntem pregătiți pentru asta?”, a spus ea.

Breeden a declaratcă este îngrijorată mai degrabă de criza creditelor private decât de o criză a creditelor generată de sectorul bancar.

„Creditele private au crescut de la zero la 2.500 de miliarde de dolari în ultimii 15-20 de ani. Până în prezent, acestea nu au fost testate la această scară, având în vedere gradul de complexitate și interconectarea cu restul sistemului financiar”, a spus ea.