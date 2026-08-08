O senatoare AUR critică reacțiile puterii după anunțul Moody`s și lansează un avertisment pentru PSD: „Atunci ar fi normal să dispară”

Senatoarea AUR Niculina Stelea susține că „situația în România s-a degradat teribil” după victoria lui Nicușor Dan de la alegerile prezidențiale din 2025 și după ce a devenit premier Ilie Bolojan, într-un comunicat în care reclamă că „politicienii puterii” au arătat „un optimism absolut nejustificat” după decizia agenției de rating Moody`s de a nu retrograda România.

Agenția de evaluare financiară Moody`s a anunțat vineri seară că menține ratingul României la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă, la o săptămână după decizia similară a agenției Fitch.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, senatoarea AUR Niculina Stelea susține că „politicienii puterii” au arătat „un optimism nejustificat” după anunțul Moody`s.

„Pe de o parte, perspectivele sunt negative și sunt marcate de o contracție economică în 2026. Pe de altă parte, e totuși tragi-comic ca, în ultimul an, să se fi mărit atât de tare taxele și impozitele, iar balanța să nu se miște deloc spre pozitiv”, a declarat Niculina Stelea.

Niculina Stelea: „Când spui că negrul e alb, propaganda nu te mai ajută”

Ea susține că „trebuie să fii naiv să nu vezi că situația în România s-a degradat teribil după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de Președinte și instalarea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului”.

„Cum să spuneți voi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Alexandru Nazare, că lucrurile merg spre bine în condițiile în care euro a crescut la 5,25 lei, inflația e la 10,9%, avem trei trimestre consecutive de contracție economică, avem 11 luni consecutive de scădere a consumului, șomajul e și el în creștere (6,5% față de 6%), nu avem Guvern de peste trei luni, suntem în pas de blackout energetic, PNRR-ul e o catastrofă, iar banii din SAFE luați împrumut în afara țării către Rheinmetall, iar dobânzile la împrumuturi au depășit din nou 7% anual?”, a adăugat Niculina Stelea.

Senatoarea AUR i-a acuzat pe cei care conduc țara că o duc „spre dezastru” și a spus că „propaganda nu-i mai ajută”.

„Cu cât presa plătită din banii românilor împinge acest narativ aflat în contrast evident cu realitatea obiectivă, cu atât oamenii se frustrează mai tare. Când spui că negrul e alb, propaganda nu te mai ajută. Ea nu face decât să evidențieze falsul și lipsa de soluții”, a continuat senatoarea Niculina Stelea.

Scenariul expus de senatoarea AUR și avertismentul pentru PSD

Niculina Stelea susține că a auzit „tot mai des că se pregătește instalarea unui Guvern condus de actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare”.

„Este cel care a pus în operă strategia fiscal-bugetară falimentară a lui Ilie Bolojan. Ar fi, practic, o continuare pe această linie distructivă pentru țară. Evident că AUR nu va vota niciodată așa ceva și considerăm că o astfel de formulă este garanția prăbușirii în abis. Dacă PSD va sprijini o asemenea formulă, atunci ar fi normal și firesc să dispară”, a conchis senatoarea AUR Niculina Stelea.