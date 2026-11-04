O sportivă de 24 a murit după ce s-a prăbușit în timpul Maratonului din New York

O tânără în vârstă de 24 de ani a murit după ce s-a prăbușit cu puțin peste trei kilometri înainte de linia de sosire a Maratonului din New York, relatează Yahoo News.

Rachel Apa, fostă jucătoare de hochei pe iarbă la Universitatea Bucknell din Pennsylvania, s-a prăbușit în Central Park, în timp ce se apropia de borna de 38 de kilometri a cursei, potrivit detaliilor publicate marți de Poliția din New York despre tragedia ce a avut loc duminică.

În timp ce Biroul medicului legist al orașului a anunțat marți, potrivit AP, că investighează cauza morții lui Apa, tatăl acesteia, Steve Apa, a declarat pentru The New York Times că decesul a fost provocat de rabdomioliză.

Aceasta este o complicație rară, care poate pune viața în pericol, în care mușchii se degradează, ducând la distrugerea țesutului muscular.

„Atunci când se întâmplă acest lucru, componente toxice din fibrele musculare ajung în sistemul circulator și în rinichi. Acest lucru poate provoca leziuni renale”, arată Cleveland Clinic. abdomioliza poate fi cauzată de efort fizic excesiv, traumatisme, medicamente sau o afecțiune medicală preexistentă.

NYC Marathon runner Rachel Apa was lifelong athlete, ‘always on the go’ before dying from rhabdomyolysis https://t.co/Fq8UOw5wGr https://t.co/bnUTudtJKW — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Decesele în timpul maratoanelor sunt foarte rare

Decesele în timpul maratoanelor sunt neobișnuite, înregistrându-se aproximativ un deces la fiecare 500.000 de alergători, cauzat de evenimente cardiace, potrivit unui studiu realizat de Facultatea de Medicină a Universității Emory.

Deși zeci de alergători au primit îngrijiri medicale pentru rabdomioliză în timpul Maratonului din New York, conform unui studiu din 2022, se pare că nu există date privind decesele provocate de această afecțiune în timpul maratoanelor.

Presa americană scrie că Maratonul din New York a fost primul maraton la care a participat tânăra și că aceasta a alergat în scop caritabil, pentru a strânge fonduri destinate luptei împotriva bolii Parkinson. Bunicul ei a suferit de această boală înainte să se stingă din viață în 2022.

„Pentru mine a fost important să aleg o fundație care are o semnificație personală”, a scris Apa într-un mesaj pe care îl publicase pe LinkedIn cu câteva luni în urmă. „Bunicul meu a fost unul dintre modelele mele în copilărie. M-a învățat să rămân activă, să-mi depășesc limitele și să accept provocările”, a adăugat ea.

Tânăra sportiva n-a putut fi resuscitată

După ce Apa s-a prăbușit în apropierea bornei de 38 de kilometri, mai mulți martori aflați la fața locului – printre care două persoane care au spus că sunt medici – au intervenit pe rând pentru a-i efectua manevre de resuscitare cardiopulmonară, însă eforturile lor nu au avut succes.

„Suntem profund îndurerați de moartea lui Rachel, survenită în urma participării sale la cursa de duminică. Gândurile noastre și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia și prietenii ei, precum și către întreaga comunitate a alergătorilor”, a transmis într-un comunicat New York Road Runners, organizația nonprofit care organizează maratonul din metropola americană.

În perioada în care a studiat la Bucknell, Apa a participat la 63 de meciuri de hochei pe iarbă, dintre care 42 în calitate de titulară, reușind să înscrie 17 goluri și să ofere șase pase decisive. De asemenea, a fost inclusă de două ori în Patriot League Academic Honor Roll, lista de onoare care recunoaște performanțele academice ale sportivilor din cadrul ligii.