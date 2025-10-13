O tânără a murit după ce a născut la un spital privat din Constanța. Primele concluzii ale autorităților: A refuzat intervenția recomandată de medici / Reacția soțului femeii

O tânără de 29 de ani care a murit săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța și soțul ei au semnat pe propria răspundere că refuză extirparea uterului recomandată de medici din cauza sângerării abundente de după naștere. Este una dintre concluziile raportului Inspecției Sanitare de Stat. „În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem, dar are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii… Dacă nu, nu riscăm viața ei”, explică soțul femeii.

Din afirmațiile medicului șef al secției de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Armonia, citat în raportul Ministerului Sănătății, „pacienta a fost refuzată de clinici din București având în vedere riscurile aferente nașterii pe cale naturală, fapt pentru care s-a adresat spitalului Armonia din Constanța”.

Tânăra lucra ca polițistă în Giurgiu, iar sarcina fusese obținută prin fertilizare in vitro.

Documentul consultat de HotNews arată că, după naștere, în contextul atoniei (slăbiciunii) uterine și a sângerării abundente postpartum, medicii au efectuat sutură de comisuri de col uterin. După aceste proceduri, medicii au recomandat histerectomie subtotală și i s-au adus la cunoștință atât pacientei, cât și soțului ei, „riscurile refuzului acestei intervenții”.

„Semnează pe propria răspundere că refuză intervenția”

„La ora 02:30, atât pacienta cât și soțul semnează pe propria răspundere că refuză intervenția chirurgicală, menționând că au fost explicate riscurile, inclusiv cel de deces”, arată raportul Inspecției Sanitare de Stat.

Imediat după aceasta, la ora 02:35, doi medici care supravegheau pacienta au observat că „starea generală se alterează, uter hipoton, (…) sângerare abundentă, se decide masaj uterin și sutură pe comisurile colului în scop hemostatic”.

De asemenea, pacienta primește medicație „conform foii de observație”.

La ora 3:00, în contextul stării generale alterate, cu uter cu tendințe de contracție, se aplică masaj uterin, se recoltează de urgență hemoleucogramă și se administrează din nou medicație.

„Sângerare abundentă”

La ora 3:44, când starea generală era gravă, iar pacienta sedată prezenta „sângerare abundentă pe cale vaginală”, fiind în șoc hipovolemic (organismul pierde rapid un volum considerabil de sânge – n. red.) s-a decis, conform raportului de control, „intervenția chirurgicală pentru histerectomie subtotală în urma întrunirii unei comisii medicale formată din 2 medici obstetrică-ginecologie și un medic ATI”.

Raportul precizează că pacienta și aparținătorul „nu au fost de acord cu intervenția, refuzul fiind consemnat în foaia de observație după explicarea riscurilor vitale”.

La ora 3:55 se efectuează histerectomie subtotală, iar la ora 4:20, medicii consemnează că pacienta, cu stare generală gravă, intubată, „nu pierde sânge pe cale vaginală”. În acest moment se ia legătura ce secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Constanța, „în vederea transferului pacientei”.

Conform fișei de la Spitalul Județean din Constanța, pacienta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu „stare generală gravă, intubată, tegumente și mucoase palide, col cu modificări postpartum”. Ea continuă să „piardă sânge moderat”.

După ecografie abdominală, la ora 5:31, este internată în Secția de Obstetrică-Ginecologie cu diagnostic de „comă profundă, șoc hemoragic, acidoză lactică, anemie severă posthisterectomie”.

La ora 5:50, este transferată în secția de Terapie Intensivă iar la ora 6:05, în condiții de bradicardie progresivă (ritm cardiac lent) se încep manevre de resuscitare. Acestea continuă „până când nu se obține activitate cardiacă”.

Decesul este pronunțat la ora 9:10.

Inspecția Sanitară de Stat mai precizează, în raportul obținut de HotNews, că „având în vedere cele mai sus menționate”, acest caz este de competența Colegiului Medicilor – Comisia de specialitate Obstetrică-Ginecologie.

Ancheta Colegiului Medicilor este cea care urmează să stabilească dacă medicii de la spitalul privat din Constanța au gestionat corect acest caz, din punctul de vedere al aplicării protocoalelor medicale.

Spitalul Armonia a primit, în schimb, de la Inspecția Sanitară de Stat, o amendă de 30.000 de lei pe motiv că „la data și ora controlului nu se făcea dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol conform planului anual”.

Soțul femeii: „Știam că nu fac ceva bine”

„Se putea întâmpla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni de o greșeală, undeva trebuie să fie. Deși, pe ea nu poate înapoi să mi-o aducă nimeni. Am fost cu ea de mână, mi-a fost frică să o las să nască fără mine. Am venit aici, am născut împreună. S-a întârziat foarte mult, a avut o naştere uşoară de la 22:30 la ora 01:04, când a ieşit copilul. De atunci, a început calvarul până au trimis-o la Judeţean, la 5 dimineaţa”, a povestit soţul Mădălinei, potrivit Antena 3 CNN.

El a relatat că a fost pus să semneze pe proprie răspundere că nu vor să facă histerectomie și că își asumă chiar și decesul. „În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem, dar are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii… Dacă nu, nu riscăm viața ei”.

Bărbatul a susținut că soției sale i-a fost făcută histerectomia la clinică – „i-au făcut tot ce trebuie”, iar medicii i-au transmis să semneze „ca să fie semnat”, pentru că ei oricum vor rupe hârtia ulterior.

Soțul femeii a explicat că au ajuns la Armonia Hospital după ce au citit mai mult recenzii și recomandări în mediul online, inclusiv de la influenceri. „Am văzut că este un spital ok. Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție, de prea multe griji, veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, a spus acesta conform Știrile ProTV și Kanal D.

„Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, e ceva ce se întâmpla în anii 1940 – mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a adăugat el.