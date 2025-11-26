O tânără de 20 de ani a murit pe loc, iar alta de 21 a fost rănită, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp, în București

Mașină de poliție la o școală din București. Fotografie ilustrativă. Sursă: Inquam Photos / Octav Ganea

O şoferiţă a intrat în noaptea de marţi spre miercuri cu maşina într-un stâlp de iluminat pe Calea Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei. În urma accidentului, o tânără de 20 de ani, pasageră în autoturism, a murit, transmite Bridaga Rutieră.

Accidentul a avut loc în jurul orei 00:45.

„Din primele informații, o tânără în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcției de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, a anunțat Brigada Rutieră.

Totodată, în urma impactului, mai multe elemente de caroserie au sărit pe o altă mașină condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani pe aceiași direcție de deplasare.

În urma accidentului de circulație, pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani şi-a pierdut viața. Șoferița autovehicului a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0. În continuare, se efectuează cercetări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, precizează Brigada Rutieră.

Pe timpul efectuării cercetării la fața locului, traficul rutier pe Calea Ferentari a fost restricționat, pe ambele sensuri de deplasare.