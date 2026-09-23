O țară care a lipsit anul trecut de la Eurovision anunță că revine în concurs

Olanda va participa în cele din urmă la Eurovision anul viitor, a anunţat miercuri postul public care va transmite concursul de muzică, preluând astfel ştafeta de la fostul difuzor, care anunțase că se retrage și din ediția din 2027, după ce nu a participat nici în 2026.

„Postul public olandez va participa din nou la Concursul Eurovision începând din 2027, cu un reprezentant olandez. O echipă independentă de experţi va supraveghea cu atenţie procesul de selecţie a artistului”, a declarat postul public naţional NPO, conform News.ro.

„UER (Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune, care organizează Eurovisionul) a luat între timp măsuri importante în ceea ce priveşte regulamentul Concursului Eurovision”, a declarat NPO.

În luna august, postul de televiziune Avrotros, care selecta candidatul olandez şi difuza competiţia de mai mulţi ani, şi-a anunţat retragerea din concurs, considerând că acesta „nu mai poate fi considerat neutru” din cauza diviziunilor provocate de războiul din Gaza.

Recunoscând că acest concurs a stârnit „sentimente contradictorii” în Olanda, NPO a precizat că a „solicitat în mod explicit UER să pună din nou în prim-plan caracterul unificator al festivalului”.

Eurovision 2026, la care România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a ieșit pe locul 3, a fost urmărită de 131 de milioane de telespectatori – cu 35 de milioane mai puțini decât în ​​anul precedent –, după ce cinci țări au boicotat concursul din cauza participării Israelului.

Olanda Islanda, Spania, Irlanda și Slovenia s-au retras toate din concurs în 2026, ultimele trei refuzând chiar să difuzeze spectacolul.

La începutu lunii august, organizatorii au anunțat că vor exclude orice țară implicată într-un conflict armat de la găzduirea concursului.

Israelul a fost la un pas de a câștiga concursul atât în 2025, cât și în 2026, terminând în cele din urmă pe locul al doilea de fiecare dată.

Eurovision 2027 va avea loc pe 15 mai în orașul Burgas, situat pe malul Mării Negre, în Bulgaria.

Va fi pentru prima dată când țara balcanică va găzdui concursul, după ce cântăreața bulgară Darina Yotova a câștigat ediția din acest an a concursului cu piesa „Bangaranga”.