O țară din Europa pare că a găsit soluția pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Ce spun experții

Influența lumii digitale asupra copiilor este un factor cheie al singurătății la nivel global, indică un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 2025.

Cercetătorii afirmă că utilizarea „problematică” a rețelelor sociale este în creștere în rândul adolescenților europeni. Timpul excesiv petrecut în fața ecranului a fost asociat cu reducerea activității fizice și a calității somnului la copii, precum și cu anxietate, depresie, stres și izolare socială. Astfel că legiuitorii și experții în sănătate din țările europene cer, de mult timp, etichete de avertizare și limite de vârstă pentru platformele de socializare, precum și interzicerea telefoanelor mobile în școli, potrivit EuroNews.com.

În septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că analizează modalități de a implementa restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii în întreaga Uniune Europeană.

Dar, în timp ce autoritățile analizează limitarea accesului la rețelele sociale, părinții își pot ajuta copiii să ducă o viață digitală mai sănătoasă pe cont propriu, cred experții.

Copiii mici învață din exemple, iar „adulții sunt lipiți de telefoane”, spune dr. Janna-Lina Kerth, pediatru la Spitalul Universitar din Düsseldorf (UKD) din Germania. Ea vorbește de un „cerc vicios” în care cad copiii, în care petrecerea unui timp excesiv în fața ecranelor îi determină să dorească să petreacă și mai mult timp online

Expertul recomandă părinților să fie conștienți de timpul petrecut în fața ecranului, de exemplu. Stabilirea unor obiective privind timpul petrecut în fața ecranului la nivel de familie, în loc să se limiteze pur și simplu timpul petrecut de copii online, poate contribui, de asemenea, la acceptarea acestei măsuri, spune dr. Janna-Lina Kerth.

Interzicerea totală a rețelelor sociale, a smartphone-urilor sau a jocurilor video ar putea avea consecința neintenționată de a face lucrurile interzise mai atractive, adaugă Kerth. „Este important să discutăm despre motivul pentru care ceva [online] este interesant și de ce unele jocuri sunt mai captivante decât altele, precum și despre consecințele pe care le-ar putea avea”, a spus ea.

În loc de interdicții totale, expertul recomandă părinților să poarte conversații deschise, adecvate vârstei, cu copiii lor despre preocupările lor și despre motivele pentru care au decis anumite reguli.

Nu tot timpul petrecut în fața ecranului este dăunător

OMS recomandă ca minorii cu vârsta sub cinci ani să petreacă cel mult o oră pe zi în fața ecranelor. Alte grupuri merg și mai departe. Specialiștii din Germania și Franța spun că nu trebuie expuși deloc la ecran copiii sub trei ani.

Recomandările pentru copiii mai mari și adolescenți sunt mai variate, dar experții sunt în general de acord că, cu cât timpul petrecut în fața ecranului este mai scurt, cu atât mai bine.

Nu tot timpul petrecut în fața ecranului este la fel, spune pediatrul din Germania. „Există multe jocuri interactive și educative care implică consum activ și nu doar privirea pasivă la ecran”, a afirmat Kerth.

Medicul le sugerează părinților să întrebe copiii și adolescenții direct despre cum pot umple timpul rămas după limitarea timpului petrecut în fața ecranului.

Pentru a evita alienarea copiilor de colegii lor, ea recomandă înscrierea lor într-o echipă sportivă sau într-o altă activitate de grup la alegerea lor. „Este ușor să spui «citește o carte» sau «ieși afară și joacă-te», dar este și ceva care depinde de ceea ce fac prietenii tăi”, a spus Kerth.

Exemplul suedez

Unele țări caută soluții care să depășească interdicțiile, pentru a-i motiva pe copii să renunțe singuri la telefoane. Suedia, de exemplu, a introdus recent un „card de activități de agrement” care acoperă parțial costurile activităților organizate, precum cluburile de fitness sau cursurile de limbi străine, pentru suedezii cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani.

„Mai mulți copii ar trebui să simtă că au un timp liber semnificativ pentru că vor avea o sănătate mai bună, atât fizică, cât și mentală. Acesta este obiectivul principal”, a declarat Madeleine Larsson, manager de proiect la agenția de sănătate publică din Suedia, pentru Euronews Health.

În paralel, în luna septembrie a acestui an, Agenţia pentru Sănătate Publică din Suedia a publicat noi recomandări asupra timpului petrecut de copii în faţa ecranelor, transmite agenția AFP.

Copiii cu vârsta sub doi ani ar trebui să fie ţinuţi departe de orice fel de ecran, a indicat sursa citată. Pentru copiii cu vârsta între doi şi cinci ani, timpul petrecut în faţa ecranelor ar trebui limitat la o oră pe zi, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între şase şi 12 ani acest interval nu ar trebui să depăşească două ore. Adolescenţii de 13-18 ani nu ar trebui să petreacă mai mult de două până la trei ore pe zi în faţa ecranelor, potrivit aceleiaşi agenţii.

De asemenea, guvernul suedez a declarat recent că ia în considerare interzicerea smartphone-urilor în şcolile primare.

Sursa foto: Dreamstime.com