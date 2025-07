O țară vecină cu Rusia a oprit o tranzacție cu uraniu de 3 milioane de dolari ce putea fi folosit pentru a face o bombă

Serviciul de Securitate al Statului din Georgia a anunțat joi că a reținut două persoane pentru manipularea și tentativa de vânzare a unei cantități de uraniu a cărei valoare se ridică la 3 milioane de dolari și care ar fi fost suficientă pentru fabricarea unei bombe mortale, relatează Reuters.

Serviciul de securitate al țării din Caucaz a declarat că a prevenit o „infracțiune transnațională” implicând „vânzarea și cumpărarea ilegală de material nuclear, în special elementul chimic radioactiv uraniu”.

Un cetățean georgian și un cetățean străin au fost arestați în orașul Batumi, situat pe coasta Mării Negre, se arată într-un comunicat remis de serviciul de securitate. Cei doi, care nu au fost numiți, riscă până la 10 ani de închisoare, potrivit sursei citate.

Serviciul de Securitate al Statului a precizat că uraniul ar fi putut fi folosit pentru fabricarea unei bombe mortale, capabile să provoace un număr mare de victime.

Contactat de agenția Reuters, Serviciul de Securitate a refuzat să ofere detalii suplimentare despre nivelul de îmbogățire al uraniului.

Instituția a publicat joi o înregistrare video în care apar agenți ai forțelor de ordine folosind un scaner de radiații pentru a inspecta un vehicul de pasageri, precum și două fiole mici, dintre care una părea să conțină o substanță albă, sub formă de pulbere.

