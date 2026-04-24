O tornadă „deosebit de periculoasă” a lovit o bază aeriană și un oraș din SUA. Primul bilanț al victimelor

Cel puțin 10 persoane au fost rănite după ce mai multe tornade au lovit nordul statului american Oklahoma, potrivit televiziunilor din Statele Unite și Reuters.

Echipele de urgență desfășoară acum operațiuni de căutare și salvare după ce o tornadă a provocat pagube semnificative, afectând Baza Forțelor Aeriene Vance, situată în Enid, Oklahoma, a transmis postul TV local KOCO News, o filială a ABC News.

Pentru comitatul respectiv, Garfield, fusese transmisă o alertă de „situații deosebit de periculoase” – cu posibile tornade puternice și violente

O alertă meteo severă a fost emisă de Serviciul Național de Meteorologie pentru o mare suprafață din SUA, din Texas până la Marile Lacuri. Zeci de alerte de tornadă au rămas în vigoare în Oklahoma, Kansas, Iowa și Nebraska

Tornada a lovit orașul Enid, Oklahoma, și se îndrepta spre orașul Fairmont din apropiere, potrivit Serviciului de Meteorologie.

🚨#BREAKING: A Tornado Emergency has been issued as an extremely violent, life-threatening tornado is on the ground, directly impacting an Air Force base.



Authorities at Vance Air Force Base in Enid, OK, are responding to a tornado that has struck the base directly before continuing eastward in what the National Weather Service has deemed a "particularly dangerous situation."

Aceasta a lovit baza Forțelor Aeriene Vance din Enid, a declarat șeriful Cory Rink din comitatul Garfield într-un interviu acordat KOCO.

The damaging Vance AFB Tornado from Quinton Morris. Debris lofted at least 18,000 feet with a debris cloud at times over one mile in width.

Șeriful Rink a declarat că câteva persoane au fost rănite în partea de sud a orașului Enid și că nu au fost raportate decese. Presa locală a relatat că tornada s-a deplasat printr-o zonă rezidențială, un aeroport și campusurile mai multor colegii. Imagini postate online arată daune mari provocate de evenimentul meteo violent:

Autoritățile evaluează amploarea pagubelor la baza aeriană Vance.