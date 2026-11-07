O veche rivală a Wall Street e pe cale să ajungă la apogeul puterii în Congresul SUA: „E un coșmar”

O democrată progresistă, fostă candidată la președinția Statelor Unită și critică de cursă lungă a Wall Street, are șanse mari să exercite o influență mai mare decât oricând asupra acestui sector în noul Congres de la Washington. Ce poate însemna asta?

În calitate de principal reprezentant al democraților în Comisia pentru Afaceri Bancare a Senatului, senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts este considerată favorită pentru a deveni președinta comisiei, în momentul în care democrații vor prelua controlul asupra Congresului, în ianuarie.

Reuters subliniază că această funcție îi va aduce o echipă mai numeroasă și puterea de a emite citații pentru prezentarea de documente și mărturii, de a solicita depoziții și de a promova proiecte legislative.

Acest lucru ar putea însemna o supraveghere mai strictă a marilor bănci, a instituțiilor de creditare pentru consumatori, a fondurilor de private equity și a companiilor din domeniul criptomonedelor, pe care Warren le-a acuzat de multă vreme că îi jecmănesc pe consumatori și care se pregătesc deja să intre în vizorul său.

„Vom asista la numeroase investigații”, a declarat pentru Reuters Brian Gardner, strateg-șef pentru politici publice la Washington al companiei Stifel.

O persoană familiarizată cu planurile sale a declarat că Warren va investiga, cel mai probabil, decizia din august a Oficiului Controlorului Monedei de a acorda o licență bancară companiei World Liberty Financial, susținută de președintele Donald Trump. Potrivit aceleiași surse, ea va investiga de asemenea concedierile în masă ale angajaților agențiilor financiare dispuse de administrație, precum și încercările acesteia de a desființa Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor (CFPB), agenție la a cărei creare Warren a contribuit.

Senatoarea Elizabeth Warren alături de senatorul democrat Chuck Schumer, FOTO: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

„Un coșmar pentru Wall Street”

„Puterea lui Elizabeth Warren în noul Senat este un coșmar pentru Wall Street”, titrează cotidianul financiar The Wall Street Journal într-o analiză proprie a situației.

O altă sursă familiarizată cu planurile sale a declarat pentru Reuters că, deși Warren și-a construit imaginea politică în calitate de reprezentantă influentă a aripii de stânga din Partidul Democrat, ea va urmări promovarea unor politici care beneficiază de un sprijin bipartizan tot mai mare, în special în ceea ce privește problemele legate de accesibilitatea costului vieții.

Warren a contribuit anul acesta la promovarea și adoptarea unei legislații bipartizane menite să facă prețul locuințelor mai accesibil și ar putea continua pe această direcție, a precizat sursa în cauză. Un alt domeniu în care a colaborat cu republicanii este cel al controalelor la export legate de inteligența artificială. În acest an, Warren a fost coinițiatoare, alături de republicani, a unor proiecte de lege care urmăresc impunerea unor restricții asupra livrării în străinătate a cipurilor avansate și a altor tehnologii.

„Sunt pregătită să colaborez cu orice republican care este dispus să asculte vocea poporului american”, a scris Warren într-un articol de opinie publicat joi în revista Time, în care a prezentat prioritățile democraților din Senat. Ea a ascris că printre acestea ar trebui să se numere și investigarea afacerilor administrației cu diverse companii.

„Directorii executivi ai marilor companii de tehnologie, conducătorii de pe Wall Street și marile corporații ar trebui să se pregătească să răspundă unor întrebări incomode”, a scris Warren.

Democrații vor decide în săptămânile următoare repartizarea funcțiilor în comisiile Congresului. Deși, doi sau trei senatori democrați ar putea avea teoretic prioritate față de Warren în cursa pentru președinția comisiei, analiștii se așteaptă ca aceștia să opteze pentru conducerea altor comisii.

Studiile lui Warren despre faliment i-au modelat convingerile politice

După cum relata Politico în 2019, senatoarea acum în vârstă de 77 de ani a crescut în Oklahoma și a fost cândva înregistrată ca membră a Partidului Republican, fiind la un moment dat o conservatoare convinsă.

Ulterior, a devenit profesoară de drept la Universitatea Harvard. Într-un interviu acordat Reuters în decembrie 2025, Warren a declarat că, în perioada în care studia falimentul în calitate de profesoară, a constatat că mecanismele de protecție a consumatorilor erau slabe și fragmentate.

„Am fost uimită de numărul persoanelor aflate în dificultăți financiare care își pierduseră locul de muncă sau se îmbolnăviseră, dar care, în același timp, fuseseră înșelate de unul sau mai mulți dintre creditorii lor”, a declarat ea pentru Reuters la finalul anului trecut.

Ulterior, s-a mutat la Washington pentru a ajuta administrația președintelui de atunci, Barack Obama, să înființeze CFPB, în urma crizei financiare globale din 2008. În 2012, a reușit să câștige un mandat de senator al Statelor Unite.

„Nu mă aștept ca pozițiile sale să devină mai moderate”

Încă din primul său mandat de senator, Warren a atras rapid o atenție considerabilă, construindu-și reputația prin atitudinea combativă manifestată în timpul audierilor și prin scrisorile formulate într-un ton extrem de critic, adresate instituțiilor financiare și directorilor acestora, demersuri care au produs uneori rezultate notabile.

De exemplu, în urma presiunilor exercitate de Warren în 2021, marile bănci au ajuns să reducă comisioanele pentru descoperirile de cont (overdraft). Foștii directori executivi ai Wells Fargo, John Stumpf și Tim Sloan, și-au dat amândoi demisia după audieri în cadrul cărora Warren i-a luat la întrebări pe cei doi în legătură cu diversele scandaluri în care fusese implicată banca.

Unii directori din sectorul financiar au declarat că, cel puțin în ceea ce o privește pe Warren, știu foarte bine la ce să se aștepte.

„Nu și-a ascuns niciodată agenda”, a declarat James Ballentine, directorul executiv al Ballentine Strategies, care a fost anterior lobbyist al Asociației Bancherilor Americani (American Bankers Association).

„Nu mă aștept ca pozițiile sale să devină mai moderate”, a adăugat acesta.