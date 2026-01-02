O vedetă din România tocmai a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”

Laura Cosoi a anunțat că este însărcinată și va deveni mamă pentru a cincea oară. Actrița, care are deja patru fetițe, a făcut publică vestea chiar de ziua sa de naștere, printr-un videoclip postat pe Facebook, în care surprinde reacțiile soțului, familiei și prietenilor apropiați.

Laura Cosoi, în vârstă de 43 de ani, este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean și au împreună patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida. Actrița a anunțat vestea de ziua ei de naștere, printr-un videoclip publicat pe Facebook.

În imaginile distribuite online, Laura Cosoi surprinde reacțiile soțului, ale familiei și ale prietenilor apropiați, cărora le dă vestea sarcinii. „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, este mesajul care însoțește filmarea.

Laura Cosoi, însărcinată a cincea oară Captură video Facebook Laura Cosoi

Anunțul a fost făcut în timpul unei vacanțe petrecute în Thailanda, unde actrița se află împreună cu familia. Videoclipul include și momentul în care soțul ei află vestea, fiind trezit și confruntat cu testul de sarcină pozitiv.

Cu o zi înainte de anunțul sarcinii, Laura Cosoi a publicat un mesaj personal, tot pe rețelele de socializare, în care a reflectat asupra împlinirii vârstei de 43 de ani și asupra parcursului său de viață. „Un început și un sfârșit. Primul apus din acest an și ultimul din cei 43 de ani trăiți de mine. Unii mai grei, alții mai ușori, lecții învățate, trenuri pierdute, dar toți frumoși. Foarte frumoși”, a scris actrița. În același mesaj, ea vorbește despre recunoștință și despre felul în care privește înainte: „Privesc înainte cu mai puțină judecată și mai mult adevăr. Sunt recunoscătoare pentru viața asta minunată, pentru iubirea pe care o simt și pentru cea pe care o ofer.”