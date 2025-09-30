O vizită în România i-a oferit șefei Dacia o perspectivă asupra viitorului. Care va fi marea problemă a brandului

Dacia a avut succes cu „poțiunea magică” a „simplității”, dar, odată cu apariția rivalilor low-cost din China, brandul se află deja „într-o lume diferită”.

Katrin Adt, fosta vicepreședintă a Mercedes-Benz, numită în septembrie în funcția de director general al mărcii Dacia în locul lui Denis Le Vot, a vorbit despre viitorul companiei într-un interviu acordat revistei auto din Marea Britanie, Autocar.

Noul CEO al companiei preia frâiele într-un moment în care ascensiunea Dacia a dus-o pe locul al doilea în Europa, după Volkswagen, în ceea ce privește vânzările cu amănuntul. Chiar și în Germania, este una dintre primele cinci mărci. Formula Dacia funcționează, iar Adt spune că are intenția „de a continua povestea de succes, dar într-o lume diferită”.

Katrin Adt spune că vizitele sale la principalele centre de inginerie și producție ale Dacia din România și Maroc i-au oferit o perspectivă asupra unui brand care „înseamnă mai mult pentru aceste țări, având un scop mai mare decât simpla construire a unui loc”.

Dacia înseamnă foarte mult și pentru un număr tot mai mare de cumpărători, marca reușind să treacă de la ieftin la bun raport calitate-preț.

Adt este conștientă că „a oferi mobilitate la prețuri accesibile și libertate personală” într-o lume „în care lucrurile devin din ce în ce mai scumpe” duce la o „marcă cu un scop bine definit, nu doar la o altă mașină”, potrivit Autocar.

Chiar și de la distanță, de la Mercedes, lucrând într-o parte foarte diferită a pieței, Adt a spus că succesul Dacia a avut un impact cu „poțiunea magică” a „simplității”, susținută de modelul său de vânzări și distribuție. Dar, odată cu apariția rivalilor low-cost din China și tendința către vehicule electrice mai scumpe, Adt știe că Dacia se află deja într-o lume diferită.

Ea este încrezătoare că promovarea Dacia ca „marcă îndrăzneață” cu o recunoaștere puternică poate ajuta compania să demonstreze că apreciază mașinile mai mult decât orice imitator sau rival și că marca puternică, poziția pe piață și rețeaua de distribuție îi conferă un avantaj.

„Mobilitatea electrică va veni. Avem concurență din China. Marea problemă sau marea magie va fi modul în care vom duce valorile mărcii într-o lume nouă”, a declarat ea.

După ce Adt a preluat funcția de conducere a Dacia, pe 1 septembrie, Autocar a relatat că pe lista ei de priorități se vor afla lansarea a două noi modele din segmentul C, care vor completa gama Bigster, dezvoltarea modelului care va înlocui Spring – care va fi geamănul modelului Renault Twingo – și electrificarea gamelor de modele de bază ale mărcii, începând cu un model Sandero electric în 2027.