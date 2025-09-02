Obiectiv pentru noua șefă a Dacia: când se va lansa Sandero electric

Presă internațională reacționează după ce ea numește „schimbări masive și surprinzătoare la brandul românesc Dacia deținut de Renault”.

Katrin Adt, fosta vicepreședintă a Mercedes-Benz, a fost numită luni în funcția de director general al mărcii Dacia în locul lui Denis Le Vot care a părăsit compania. Ea a preluat funcția într-o perioadă crucială de expansiune și electrificare pentru marca românească deținută de Renault, scrie revista auto din Marea Britanie, Autocar.

Pe lista priorităților lui Adt se vor afla lansarea a două noi modele din segmentul C, care vor completa gama Bigster, dezvoltarea modelului care va înlocui Spring – care va fi geamănul modelului Renault Twingo – și electrificarea gamelor de modele de bază ale mărcii, începând cu un model Sandero electric în 2027.

Ce a spus Renault despre plecarea lui Denis Le Vot

Renault a precizat într-un comunicat că Denis Le Vot va părăsi acum compania, fără să ofere alte detalii. Compania l-a numit pe François Provost în funcția de CEO în luna iulie, după plecarea bruscă a fostului șef Luca De Meo.

„Am luat decizia de a părăsi Grupul pentru a mă concentra pe proiecte personale”, a declarat Le Vot. „Ca profesionist pasionat în industria auto, am fost întotdeauna motivat de o convingere profundă: oamenii sunt cei care fac această călătorie atât de bogată și semnificativă.

François Provost a declarat că schimbările din conducere vor ajuta compania să se miște mai repede pentru a se adapta la provocările actuale. Renault se confruntă cu o concurență în creștere și cu o cerere slabă. Prețul acțiunilor companiei s-a prăbușit luna trecută, după ce aceasta și-a revizuit în jos estimările financiare pentru anul 2025.

„Pentru a face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapid, să execute mai eficient și să fie mereu aproape de clienții săi”, a spus el.

Karin Adt, noul CEO al Dacia, FOTO: Dacia / Renault

Cine este Katrin Adt

Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz, arată Startup Cafe. Cu o pregătire juridică, a deținut diverse funcții de conducere: CEO al Mercedes-Benz în Luxemburg, vicepreședinte Dezvoltare Resurse Umane la Daimler, CEO al mărcii Smart și apoi CEO al Mercedes-Benz Own Retail Europe. Mai recent, a condus Auditul Corporativ la Mercedes-Benz.

Agenția Reuters notează că, având în spate o carieră axată pe retail și vânzări, Adt a condus mai multe transformări la companiile la care a lucrat, inclusiv tranziția Smart într-o marcă 100% electrică.

„Sunt încântată să mă alătur Grupului Renault și să preiau conducerea mărcii Dacia. Este un privilegiu să contribui la scrierea următorului capitol al poveștii sale de succes remarcabile, împreună cu o echipă excepțională”, a declarat ea.

