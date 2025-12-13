O voce cu greutate din AUR admite că sunt probleme în justiție. „Acum asistăm la o luptă între partidele coaliției” / Ce spune despre Kovesi și Macovei

George Simion face declarații după închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Foto: Laurențiu Ungureanu / Hotnews

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a reacționat la controversele generate de documentarul Recorder despre starea justiției din România, susținând că dezbaterea apărută în spațiul public este „firească”, a împărțit opinia publică, dar apreciază că este ratată problema esențială, a cetățenului obișnuit care simte că nu își obține dreptate în instanță.

„De fapt, asta ar trebui să fie principala preocupare pentru magistrați, pentru oamenii politici și pentru jurnaliști: de ce cetățeanul obișnuit, care nu merge nici pe culoarul de condamnare politică, nici pe cel spre prescripție, nu simte că justiția îi face dreptate?”, scrie Peiu, recent ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit liderului AUR, principalul partid de opoziție, actuala criză din sistem nu este una de principii, ci o luptă de putere între actorii politici. El acuză partidele aflate la guvernare, jurnaliștii „afiliați” acestora și o parte a conducerii sistemului judiciar că se concentrează pe controlul justiției.

„Dar ei nu se luptă pentru a înfăptui dreptatea, ci pentru a scăpa unii infractori sau pentru a-i condamna pe unii care le sunt adversari politici!”, acuză senatorul.

Petrișor Peiu, alături de George Simion. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Război între două tabere, acuză Peiu

Peiu consideră că acest conflict este, de fapt, o confruntare între două tabere, una care ar dori revenirea la un model de justiție influențat de servicii secrete și o alta care ar urmări protejarea aleșilor locali pentru presupuse fapte de corupție.

„Acum asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției. Pe de o parte, partidul îmbrățișat cu sistemul serviciilor secrete dorește să controleze justiția exact ca în perioadele Macovei și Kovesi, cu unicul scop de a își condamna (selectiv) adversarii politici. Pe de altă parte, partidul primarilor, miniștrilor și președinților de CJ dorește să controleze justiția pentru a putea să îi protejeze pe aceștia de condamnările cuvenite după furturi de dimensiuni monstruoase”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR mai susține că nici partidele aflate la guvernare, nici ONG-urile sau jurnaliștii implicați politic nu ar fi interesați de „normalizarea actului de justiție”, în special în ceea ce privește dosarele care îi privesc pe cetățenii obișnuiți: litigii civile, succesiuni, restituiri, conflicte comerciale sau procese cu statul.

„Acest război s-a declanșat pentru că ei au închis ochii la derapajele juridice”

Invocând tensiunile dintre judecători și conducerile instanțelor, Peiu ridică semne de întrebare privind modul de acces în profesie al unor magistrați și amintește că aceștia au fost tolerați ani la rând, fără reacții publice, până la apariția documentarului Recorder.

În final, liderul AUR afirmă că actuala stare a justiției este rezultatul pasivității sistemului judiciar față de derapajele politice și legislative din ultimele două decenii.

„Și, mai ales, să nu uite profesioniștii dreptului că tot acest război s-a declanșat pentru că ei au închis ochii la derapajele juridice (inclusiv, sau mai ales legislative) majore ale statului, că ei s-au predat politicienilor și că ei acceptă starea aceasta de lucruri de 20 de ani”, a spus Peiu.

În opinia sa, soluția „pentru orice problemă, inclusiv pentru cele din justiție, este plecarea de la putere a partidelor care au generat aceste probleme”.

„Poate n-ar strica să intre cineva și în sala de judecată, să deschidă geamurile, să intre aer curat de afară. Căci afară, oameni buni, sunt 19 milioane de cetățeni care așteaptă dreptate, nu militarizarea sau orbirea justiției!”, a conchis Peiu.

Reacția lui Geroge Simion

Într-o primă reacție, liderul partidului AUR, George Simion, a contestat documentarul Recorder, spunând că „nimeni nu vă mai crede”.

Ulterior, a revenit, acuzând că miza scandalului actual este ca cei care au anulat alegerile din 2024 „să pună șefii de parchete și să controleze următoarele arestări”.

„Justiția e acaparată ca tot statul. Întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția. Jos Guvernul și alegeri anticipate, nu praf în ochi!”, a zis Simion.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, s-a alăturat magistraților care s-au solidarizat cu colegii care au vorbit în documentarul „Justiția Capturată”.