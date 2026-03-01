O voce din rândurile republicanilor, reacție după atacul asupra Iranului: „Nu am făcut campanie pentru asta. Nu am donat bani pentru asta. Nu am votat pentru asta, nici la alegeri, nici în Congres”

Marjorie Taylor Greene, fosta congresmenă republicană din Georgia, a denunțat atacul asupra Iranului ca fiind o trădare a mișcării MAGA a lui Donald Trump într-o serie de postări pe rețelele sociale sâmbătă, relatează ziarul britanic The Guardian.

„Nu am făcut campanie pentru asta. Nu am donat bani pentru asta. Nu am votat pentru asta, nici la alegeri, nici în Congres. Este sfâșietor și tragic. Și câți nevinovați vor mai muri? Ce se va întâmpla cu propria noastră armată? Nu asta credeam noi că va fi MAGA. Rușine!”, a scris Greene într-o postare, care includea un videoclip cu o școală distrusă, unde zeci de copii au fost uciși într-un atac, potrivit autorităților iraniene.

Greene, care s-a despărțit de președinte și a demisionat din cauza sprijinului acordat unei legi care obliga Departamentul de Justiție să facă publice dosarele anchetelor privind Jeffrey Epstein, fostul infractor sexual cu care Trump a socializat timp de aproape două decenii, a postat și o declarație mai lungă în care denunța atacul asupra X, ilustrată cu o captură de ecran a unei pledoarii din campania republicană din 2024, care îndemna alegătorii să „voteze biletul pro-pace. Votați Trump-Vance”.

În Iran sunt 93 de milioane de oameni, lăsați-i să se elibereze singuri

Deasupra imaginii celor doi bărbați pentru care a făcut campanie, Greene a scris:

„Am spus „Gata cu războaiele din străinătate, gata cu schimbarea regimurilor!” Am spus-o la fiecare miting, în fiecare discurs. Trump, Vance, practic întreaga administrație a făcut campanie pe această temă și a promis să pună America pe primul loc și să facă America din nou măreață. Generația mea a fost dezamăgită, abuzată și folosită de guvernul nostru întreaga noastră viață de adulți, iar generația copiilor noștri este literalmente abandonată. Mii și mii de americani din generația mea au fost uciși și răniți în războaie străine fără sfârșit și fără sens, iar noi am spus „gata”. Dar eliberăm poporul iranian. Vă rog. În Iran sunt 93 de milioane de oameni, lăsați-i să se elibereze singuri. Dar Iranul este pe punctul de a avea arme nucleare. Da, sigur. Ni s-a servit această poveste de zeci de ani, iar Trump ne-a spus tuturor că bombardamentele sale din vara trecută au distrus complet totul. Este întotdeauna o minciună și întotdeauna America este pe ultimul loc. Dar de data aceasta pare cea mai gravă trădare, deoarece vine chiar de la omul și administrația pe care noi toți i-am crezut diferiți și am spus „gata”.