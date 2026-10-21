După problemele Google Cloud și Revolut, internetul din toată lumea se confruntă cu o altă mare problemă. Mai multe site-uri de instituții au fost scoase din funcțiune preventiv. „PHP este peste tot”. Alertă și în România

Site-uri web guvernamentale din Europa și din alte regiuni au devenit inaccesibile miercuri, după dezvăluirea unor vulnerabilități critice într-un limbaj de programare utilizat pe scară largă, ceea ce i-a determinat pe administratorii site-urilor să se grăbească să își protejeze sistemele.

Dezvoltatorii limbajului de programare PHP au declarat marți că au identificat două vulnerabilități critice și au îndemnat utilizatorii să își actualizeze site-urile imediat ce urma să fie lansată o soluție de remediere. Miercuri, în jurul orei 13:45 GMT, aceștia au anunțat că este disponibilă o nouă versiune care remediază vulnerabilitățile, potrivit Reuters.

Fără nicio legătură cu această situație, luni, aplicațiile mai multor instituții financiare din lume, printre care și Revolut, au fost afectate mai multe ore după ce serviciile Google Cloud care le găzduiau au căzut în urma unui incendiu petrecut la Londra și care a afectat serverele.

Însă, în contextul unor informații potrivit cărora hackerii exploatau aceste breșe pentru a pătrunde în site-uri web, agenții guvernamentale din Olanda, Franța și Finlanda s-au numărat printre cele care au scos site-uri din funcțiune înainte de apariția remedierii, ca măsură de precauție.

PHP stă la baza unor mari părți ale internetului, ceea ce ridică temeri că un număr semnificativ de site-uri web ar putea fi vulnerabile la atacuri.

„PHP este peste tot. Acesta alimentează în mod discret site-uri WordPress, Drupal, Joomla și Magento, platforme de găzduire partajată, panouri de control și o mulțime de programe care nici măcar nu menționează că folosesc PHP în culise”, a declarat compania de securitate cibernetică Huntress într-un mesaj publicat pe blogul său.

Dane Knecht, directorul tehnic al Cloudflare, companie specializată în securitatea web și a serviciilor cloud, a declarat că au început să apară atacuri. Cloudflare a anunțat de asemenea că își actualizează regulile de firewall ca măsură temporară de protecție.

„Vedem că încep să apară atacuri și actualizăm măsurile de atenuare a riscurilor pe măsură ce apar noi vectori de atac. Aceasta este DOAR O MĂSURĂ TEMPORARĂ. Instalați actualizarea imediat ce PHP o lansează”, a scris Knecht într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua „X”.

Semnale de alarmă trase în Europa, Australia și Japonia

Wordfence, un modul de securitate care protejează site-urile WordPress, a declarat că toate site-urile WordPress funcționează pe servere pe care este instalat PHP. Compania a avertizat că actualizările automate nu vor include remedierea și le-a recomandat proprietarilor de site-uri să afle cine este responsabil de actualizarea PHP pe serverele lor.

Agențiile de securitate cibernetică din țări membre ale Uniunii Europene, Australia, Japonia și Marea Britanie i-au îndemnat pe utilizatorii PHP să instaleze imediat actualizările sau să își scoată site-urile din funcțiune până când vor putea fi aplicate corecțiile de securitate. Însăși agenția olandeză de securitate cibernetică și-a întrerupt activitatea online, precizând că a luat această măsură preventiv, din cauza vulnerabilităților.

Oficialii au declarat că ar putea fi afectate toate versiunile PHP de la PHP 5 încolo, deși PHP nu a dezvăluit încă ce versiuni sunt vulnerabile.

Un software critic pentru internet

PHP este un limbaj de programare utilizat pentru funcționarea site-urilor web. Atunci când un vizitator accesează o pagină, un server care rulează PHP asamblează conținutul și îl trimite către browser. Este un software gratuit, cu cod-sursă deschis, întreținut de voluntari.

De asemenea, este unul dintre cele mai utilizate programe software de pe internet. PHP stă la baza a aproximativ 75% dintre site-urile web al căror limbaj de programare poate fi identificat, potrivit W3Techs, o platformă care monitorizează tehnologiile web. PHP este motorul din spatele WordPress, platformă folosită de aproximativ 43% din totalul site-urilor web, de la bloguri și pagini ale întreprinderilor mici până la portaluri guvernamentale, magazine online și site-uri de știri.

„Nu comentăm detaliile problemelor de securitate, însă echipa noastră este pregătită și a colaborat cu echipa de securitate PHP pentru a asigura o actualizare fără probleme”, a declarat Automattic, compania din spatele WordPress.com.

WordPress, FOTO: Thomas Fuller / Zuma Press / Profimedia

„Amploarea este enormă”

Experții în securitate au declarat că vulnerabilitățile ar putea deschide calea către milioane de servere, deoarece atât de multe site-uri web se bazează pe același software de bază. În loc să își vizeze victimele individual, atacatorii ar putea scana internetul pentru a identifica sistemele care rulează versiuni vulnerabile de PHP.

Lukasz Olejnik, cercetător principal invitat la King’s College London, a declarat că amenințarea ar putea fi amplificată de campaniile de hacking asistate de inteligența artificială, care s-au înmulțit în ultimele săptămâni.

„Amploarea este enormă”, a spus Olejnik. „Iar, cu ajutorul inteligenței artificiale, exploatarea vulnerabilităților ar putea avea loc instantaneu și la scară largă”, a avertizat cercetătorul.

Riscul este deosebit de ridicat în cazul site-urilor web mici, administrate de persoane fizice sau de organizații cu resurse tehnice limitate, adesea prin servicii de găzduire partajată, unde clienții nu gestionează direct serverele de bază. Experții în securitate au declarat că actualizarea acestor site-uri ar putea dura mai mult, lăsându-le expuse chiar și la mult timp după ce remedierile devin disponibile.

Întreruperi pe scară largă ale serviciilor guvernamentale în Europa

În Olanda, mai multe organizații au urmat exemplul Centrului Național pentru Securitate Cibernetică și au scos din funcțiune site-uri accesibile publicului, printre care cel al Portului Rotterdam, portalul guvernamental Overheid.nl, site-ul federației naționale de fotbal KNVB, site-urile celor mai mari cinci partide politice din țară și mai multe site-uri ale spitalelor.

Compania daneză de IT pentru administrațiile municipale Kombit a anunțat că a închis mai multe servicii, inclusiv platforma națională de comunicare școlară.

Perturbările au fost și mai extinse în Finlanda, unde Valtori, furnizorul de servicii IT al statului, a anunțat că serviciile publice din rețeaua guvernamentală au fost scoase din funcțiune „ca măsură de precauție”.

Ministerul de Interne al Franței a declarat că a scos temporar din funcțiune site-urile administrative ale autorităților locale, în așteptarea unei soluții de securitate.

Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii din SUA (CISA) nu a răspuns emailurilor prin care i se solicita un comentariu.

Potrivit ziarului francez Le Figaro, e site-ul DownDetector, care înregistrează problemele de acces la diverse site-uri web, numărul sesizărilor privind site-urile publice ale guvernului francez a crescut vertiginos după trei ore. „ Ministerul de Interne a inițiat o operațiune de întreținere preventivă a tuturor site-urilor sale web expuse unei vulnerabilități critice de securitate”, a precizat Ministerul de Interne francez. „Echipele sunt mobilizate pentru a efectua operațiunile de actualizare cât mai repede posibil, imediat ce patch-ul va fi pus la dispoziție de către dezvoltator”, a continuat ministerul.

Publicația a constatat că site-ul administrației fiscale, cel al Prefecturii de Poliție, dar și al prefecturilor deconcentrate din departamentele franceze au fost afectate.

Aceeași situație și în Belgia acolo unde mai multe site-uri ale companiilor media Roularta și DPG Media, precum și spitalul AZ Monica din Anvers. Site-urile guvernului flamand au fost închise preventiv, alături de site-ul Parlamentului flamand. Ministerul Afacerilor Externe și Centrul Belgian pentru Securitate Cibernetică și-au închis site-urile.

Alertă și în România

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a emis marți o alertă și pentru România.

„În data de 20 octombrie 2026, echipa de securitate PHP a anunțat publicarea unei actualizări de securitate pentru remedierea a două vulnerabilități critice, ambele evaluate cu CVSS v4.0: 9.2. Lansarea este programată pentru miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 14:00 UTC (17:00, ora României), cu precizarea că echipa PHP își rezervă dreptul de a publica actualizarea mai devreme dacă detaliile vulnerabilităților devin publice sau apar dovezi de exploatare activă. Versiunile afectate, versiunile corectate și detaliile tehnice urmează să fie publicate odată cu actualizarea.

CERT-EU a emis avizul de securitate 2026-018, în care asociază cele două vulnerabilități identificatorilor CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 și avertizează asupra posibilității de execuție de cod la distanță (RCE) fără autentificare. Evaluarea CERT-EU precizează însă că, la momentul publicării avizului, nu erau disponibile detalii tehnice complete, iar evaluarea impactului se baza parțial pe informații neoficiale apărute public, fără ca identificatorii CVE și scenariul de exploatare să fie confirmați de PHP.

Având în vedere utilizarea PHP în dezvoltarea aplicațiilor web, situația prezintă un risc potențial pentru organizațiile care operează aplicații bazate pe PHP accesibile din Internet. Exploatarea cu succes ar putea permite unui atacator să execute cod pe un server vulnerabil, impactul depinzând de configurația mediului afectat și de privilegiile cu care rulează aplicația”, se arată în alertă care conține și o serie de recomandări.

În România, site-urile guvernamentale par să funcționeze normal în momentul publicării acestui articol.