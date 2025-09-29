„O zi istorică pentru pace”. Donald Trump, plan în 20 de puncte pentru Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a prezentat un plan amplu de pace pentru Fâșia Gaza, luni, în marja discuției purtate la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a spus că susține planul liderului SUA, potrivit AFP și BBC.

„O zi istorică pentru pace”, a declarat Donald Trump într-o conferință comună de presă cu Benjamin Netanyahu, spunând că la plan au contribuit multe țări, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Hamas va fi dezarmată. Gaza va fi demilitarizată”, a adăugat președintele american.

Israelul a fost de acord cu planul în 20 de puncte, însă Hamas, nu. Organizația militantă palestiniană susține că încă nu a primit o copie a planului propus de SUA.

„Vă susțin planul pentru încheierea războiului din Gaza, care ne atinge obiectivele de război. Ne va aduce înapoi în Israel toți ostaticii, va desființa capacitățile militare ale Hamas, va pune capăt regimului său politic și va asigura că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o amenințare pentru Israel”, a declarat Netanyahu, aflat lângă Trump.

Ce prevede planul SUA

Înaintea conferinței comune de presă a celor doi lideri, Casa Albă a publicat detalii despre planul american de pace pentru Gaza.

Dacă va fi urmat, planul va începe cu încetarea imediată a operațiilor militare. Se precizează, de asemenea, că „liniile de luptă” existente vor fi înghețate.

Conform planului, Hamas trebuie să depună armele, iar armamentul său ofensiv va fi distrus. În termen de 72 de ore trebuie să elibereze 20 de ostatici israelieni vii și trupurile neînsuflețite a peste 20 de ostatici israelieni despre care se crede că sunt morți în termen de 72 de ore.

Odată ce acești ostatici vor fi eliberați, potrivit propunerii, Israelul va elibera sute de deținuți care provin din Gaza.

„Ajutor deplin va fi trimis imediat în Fâșia Gaza” odată ce ambele părți vor fi de acord cu planul, mai scrie în proiect.

Niciun rol pentru Hamas în viitoarea guvernare

SUA și-a prezentat, totodată, planul pentru viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza. Potrivit propunerii, un „comitet palestinian tehnocrat și apolitic” va guverna temporar „sub monitorizarea și supravegherea unui nou organism internațional de tranziție, Consiliul Păcii, care va fi condus” de Trump. Din organismul de conducere vor mai face parte fostul premier britanic Tony Blair și alți lideri „care vor fi anunțați”.

Este menționat că Hamas nu trebuie să aibă niciun rol în guvernare, „direct, indirect sau sub vreo altă formă”.

„Amenințarea reprezentată de Hamas va fi distrusă”, a declarat Trump.

O mare parte din plan se concentrează pe ceea ce SUA numește un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. De asemenea, se precizează că „Israelul nu va ocupa sau anexa Gaza” și că forțele sale se vor retrage de pe teritoriu în etape, în timp.

Planul lasă deschisă și posibilitatea unui stat palestinian.