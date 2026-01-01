Oamenii ar putea reveni în jurul Lunii, după o absență de 54 de ani – Când va lansa NASA misiunea Artemis II

NASA ar trebui să lanseze în februarie misiunea Artemis II care va duce patru astronauți în jurul Lunii, unde oamenii nu au mai ajuns de acum 54 de ani. Au fost numeroase amânări, pot apărea probleme tehnice, însă misiunea de zece zile va fi cel mai greu test din ultimele decenii pentru NASA.

Misiunea Artemis II, programată inițial pentru finalul lui 2024, urmează să transporte un echipaj de patru astronauți în jurul Lunii și totul va dura zece zile.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen vor deveni primii oameni care vor ajunge până la Lună, după echipajul Apollo 17 din 1972. Componența echipei a fost anunțată în 2023.

Cei patru astronauți NU vor aseleniza, acest lucru se va întâmpla abia în misiunea Artemis III care va avea loc în cel mai bun caz în 2027. Misiunea Artemis I a fost lansată în 2022, iar capsula Orion a călătorit în jurul Lunii, însă FĂRĂ echipaj uman.

Capsula Orion va fi lansată cu ajutorul rachetei SLS de la Kennedy Space Center cel devreme pe data de 5 februarie. Pe site-ul NASA scrie că lansarea va fi „nu mai târziu de aprilie 2026”.

Patru zile va dura călătoria către Lună și se va atinge o altitudine maximă de 8.900 km deasupra suprafeței Lunii.

Despre Artemis II au scris în ultimele zile pe larg publicații precum space.com, CNN, New York Times sau NBC, fiindcă această misiune se vrea a fi una deschizătoare de drumuri. Oamenii vor să construiască în viitor baze lunare, să exploateze resurse minerale și să pornească din zona Lunii misiuni către Marte.

Datele culese din această misiune vor fi utilizate la cele viitoare, iar o serie de echipamente vor fi testate.

Spre deosebire de misiunile Apollo, care au intrat pe orbită lunară joasă, Artemis II va folosi un traseu de zbor mai bine adaptat designului și masei capsulei Orion. Nava va descrie o buclă largă în jurul Lunii, în loc să zboare în cercuri strânse, mai aproape de suprafață.

NASA a testat capsula Orion în jurul Lunii acum trei ani, însă nu a avut cum să testeze toate sistemele esențiale, cum ar fi cele care-i țin în viață pe astronauți și nici scutul termic care protejează echipajul de căldura generată la revenirea prin atmosferă.