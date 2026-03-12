VIDEO Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit joi la Palatul Victoria, unde s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, în cadrul vizitei oficiale pe care liderul de la Kiev o efectuează în țara noastră.

18:20

Întrevederea președintelui Zelenski cu premierul Bolojan s-a încheiat, după aproximativ 50 de minute de discuții. Liderul ucrainean a plecat de la Palatul Victoria, fără a face declarații.

În această seară, de la ora 19.30, va fi organizată o ședință extraordinară de Guvern, pentru adoptarea legii bugetului pe 2026. Premierul Bolojan este așteptat să facă declarații după ședință.

Momentul în care Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Victoria, 12 martie 2026. Video: Adrian Vasilache / HotNews

Guvernul României a anunțat anterior că va avea loc o întrevedere oficială între premierul Bolojan și președintele Ucrainei.

„Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, a transmis Guvernul.

Mai devreme în cursul zilei, președintele Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat, la Palatul Cotroceni, documentele necesare astfel încât România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state. Într-o conferință de presă, la finalul evenimentului, președintele Nicușor Dan a subliniat că prin această declarație statele își „asumă încrederea reciprocă, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune”.

Cea mai recentă vizită a lui Volodimir Zelenski în România data din 10 octombrie 2023, când liderul ucrainean s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele de atunci, Klaus Iohannis, și a discutat la Guvern cu premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu.

Vizita de joi vine la o zi după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România, în contextul războiului din Iran, trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare.