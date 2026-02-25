„Oamenii ăștia sunt nebuni”. Momentul care a stârnit strigăte și insulte în timpul discursului susținut de Trump în Congresul SUA

Trump a reluat tema migrației în discursul susținut marți noapte, dar s-a ferit să insiste asupra acțiunilor specifice ale agenților pentru imigrare, care au stârnit critici în ultimele luni, scrie Reuters. El a primit o replică dură din partea democraților.

Trump a folosit discursul despre starea națiunii din Congresul SUA pentru a încerca să recâștige controlul dezbaterii privind imigrația, tema care l-a ajutat să câștige alegerile din 2024.

Un punct forte politic pentru el și pentru republicani, problema migrației s-a transformat în ultimele luni într-o posibilă vulnerabilitate, pe fondul reacțiilor negative la uciderea a doi cetățeni americani de către agenții de imigrare și a unei campanii de expulzare în masă care nu pare să se bucure de sprijinul tuturor americanilor.

Nicio referire la ICE

Posibil neașteptat, în discursul de marți noapte, el nu a menționat activitatea Patrulei de Frontieră și a Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) – instituții ale căror agenți mascați au fost imaginea publică a represiunii sale în orașele americane.

Cu toate acestea, el a evidențiat explicit crimele comise de imigranți. În același timp, el a susținut că democrații nu pot asigura securitatea frontierelor țării și a americanilor.

El a afirmat printre altele că o refugiată ucraineană a fost ucisă în Carolina de Nord de către un imigrant – atacatorul este de fapt cetățean american.

În ansamblu, scrie Reuters, Trump a încercat să distragă atenția de la cele mai controversate puncte ale campaniei sale de aplicare a legii în materie de imigrație, subliniind în același timp elementele mesajului cu care alegătorii rezonează.

„Democrații distrug această țară”

„Oamenii ăștia sunt nebuni”, a spus el despre democrații care au votat împotriva majorității propunerilor sale legislative și care consideră că președinția sa a slăbit instituțiile democratice.

„Democrații distrug această țară, dar noi am oprit acest lucru chiar la timp”, a spus el.

În mai multe rânduri, Trump i-a acuzat pe democrați că sunt antiamericani și că acționează împotriva intereselor țării, subliniind tonul din ce în ce mai partizan al discursului anual.

Una dintre nemulțumiri ține de decizia democraților de a nu vota o lege privind finanțarea Departamentului de Securitate Internă, pe fondul criticilor privind acțiunile agresive ale ICE.

Democrații au rămas pe locurile lor, iritându-l vizibil pe Trump, în timp ce republicanii s-au ridicat în picioare pentru a-l aplauda pe președinte pe teme care au variat de la politica de gen la migrația ilegală și criminalitate.

„Ai ucis americani!”

Unii, precum reprezentanții Al Green, Ilhan Omar și Rashida Tlaib, au strigat la Trump.

Cel mai tensionat moment a avut loc chiar la discuția pe tema migrației.

În timp ce Trump lăuda măsurile sale de combatere a imigrației, democrata Ilhan Omar, care reprezintă un district din Minneapolis în Camera Reprezentanților, a strigat în direcția lui: „Ai ucis americani!”.

Democrata s-a referit la uciderea, în ianuarie, a americanilor Renee Good și Alex Pretti, în urma acțiunilor agenților de imigrare din Minnesota – incidente care au tulburat societatea americană și care ar putea cântări greu la alegerile din noiembrie.

Sondajele de opinie arată că majoritatea americanilor consideră că măsurile dure luate de Trump în materie de imigrare au mers prea departe, după ce cei doi cetățeni americani au fost împușcați în Minneapolis.