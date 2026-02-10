Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii

Mesajele prin care Donald și Melania Trump au anunțat lansarea criptomonedelor lor, afișate pe ecranul unui smartphone, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Piața criptomonedelor se află în degringoladă în ultima perioadă, lucru care a afectat dramatic inclusiv prețurile celor două tokenuri digitale lansate de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, relatează Gizmodo.

Prețul criptomonedei $TRUMP, lansată de președintele SUA cu doar câteva zile înainte de învestirea sa pentru al doilea său mandat de președinte în ianuarie 2025, a scăzut acum cu aproximativ 95% față de maximul istoric atins în jurul momentului depunerii jurământului de către acesta.

„NOUA mea Memă Trump Oficială este AICI! Este timpul să sărbătorim tot ceea ce reprezentăm: CÂȘTIGAREA! Alăturați-vă Comunității mele Trump foarte speciale. OBȚINEȚI $TRUMP CHIAR ACUM. Mergeți la gettrumpmemes.com/ – Distrați-vă!”, a anunțat Donald Trump pe platforma sa Truth Social în vinerea de dinaintea învestirii sale, programată pentru ziua de luni, 20 ianuarie 2025.

Lucrurile arată și mai rău pentru criptomoneda $MELANIA a Primei Doamne, anunțată și lansată cu doar câteva ore înainte ca Trump să fie învestit. Prețul acesteia a scăzut cu 99% față de propriul maxim istoric.

Criptomonedele lansate de familia Trump au fost puternic criticate

Cele două active digitale, pe care președintele SUA și soția sa nu le-au numit explicit „criptomonede” – o mutare despre care criticii afirmă că a fost menită ca ele să evite o eventuală anchetă a Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare a SUA -, au fost marcate încă de la început de controverse puternice.

Opozanții democrați ai lui Trump l-au acuzat că el și-a lansat o afacere într-un domeniu pe care tocmai administrația sa are responsabilitatea să îl reglementeze în contextul numeroaselor prăbușiri spectaculoase înregistrate de sectorul cripto.

Însă inclusiv voci din acest sector marcat de ascensiuni și decăderi rapide și-au exprimat scepticismul față de lansarea celor două tokenuri digitale.

„Deși este tentant să respingem acest lucru ca pe un alt spectacol tipic pentru Trump, lansarea tokenului oficial Trump deschide o cutie a Pandorei cu întrebări etice și legate de reglementare”, afirma, de exemplu, Justin D’Anethan, un analist independent de criptomonede din Hong Kong, la momentul respectiv.

El mai afirma că criptomoneda lansată de președintele SUA „estompează liniile dintre guvernare, profit și influență”.

Prăbușire spectaculoasă a criptomonedei președintelui SUA

Lansarea celor două criptomonede a avut de asemenea loc în contextul în care Trump promisese în timpul campaniei electorale că va fi un „campion” al sectorului cripto și că dorește ca SUA să devină cel mai mare jucător din lume în acest domeniu.

Însă prețul criptomonedei lansate de Donald Trump a scăzut brusc aproape imediat după învestirea sa și aceasta s-a depreciat aproape constant de atunci. Ultimele zile de depreciere au însemnat că, persoanele care au învestit în ea în speranța unei creșteri alături de sectorul cripto în ansamblul său, și-au pierdut aproape toți banii, dacă nu s-au debarasat anterior de cele două tokenuri digitale.

Prețul criptomonedei președintelui SUA se tranzacționează în prezent la 3,2 dolari, față de maximul de aproximativ 75 de dolari pe care l-a înregistrat în ajunul învestirii sale pe 20 ianuarie 2025.