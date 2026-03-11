Site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este picat

„Site suspendat” este mesajul afișat utilizatorilor care accesează site-ului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Contactați furnizorul de web hosting pentru a rezolva această situație”, se mai arată în mesajul care sugerează probleme legate de administrarea domeniului sau a serverului.

Captură foto, site-ul CNAS

HotNews a solicitat un răspuns reprezentanților CNAS, iar aceștia au răspuns că fac verificări și revin cu informații. Vom publica mesajul imediat ce acesta va fi transmis.

Luna trecută, site-ul de PIAS, platforma informatică a asigurărilor de sănătate, a fost nefuncțională zile întregi, iar pacienții au fost nevoiți să aștepte cu orele pe holurile cabinetelor.