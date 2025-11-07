Oamenii de știință au decoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume într-o peșteră de pe granița dintre Grecia și Albania

Cea mai mare pînză de păianjen din lume. Foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Oamenii de știință au identificat ceea ce este probabil cea mai mare pânză de păianjen înregistrată vreodată în lume — o structură masivă care adăpostește peste 111.000 de păianjeni într-o peșteră întunecată cunoscută sub numele de Peștera Sulfurului, situată la granița dintre Grecia și Albania, scrie Greek Reporter.

Intrarea în peșteră se află în Grecia, iar secțiunile sale adânci se află în Albania.

Descoperirea, publicată în revista Subterranean Biology, descrie pânza ca pe o rețea „extraordinară” care se întinde pe o suprafață de 106 metri pătrați de-a lungul peretelui unui pasaj îngust, cu tavanul jos. Structura este formată din mii de pânze, în formă de pâlnie, lipite una de alt astfel că formează o singură pânză care acoperă întreaga colonie, fără să aibă parte vreodată de lumină naturală.

Autorul principal, István Urák, profesor de biologie la Universitatea Maghiară Sapientia din România, a declarat că descoperirea reprezintă primul caz documentat de viață colonială a două specii de păianjeni răspândite pe scară largă.

El a numit situl „un caz unic de coabitare a două specii în aceeași structură de pânză de păianjen în număr atât de mare”.

Testele genetice au confirmat că colonia este formată din Tegenaria domestica, cunoscută și sub numele de păianjenul de hambar sau păianjenul domestic, și Prinerigone vagans. Cercetătorii au estimat că aproximativ 69.000 de exemplare de T. domestica și peste 42.000 de exemplare de P. vagans trăiesc în interiorul structurii comune.

Ambele specii sunt comune în apropierea clădirilor umane, dar nu s-a documentat niciodată că ar împărți aceeași pânză în sălbăticie.

În circumstanțe normale, T. domestica ar vâna probabil P. vagans. Studiul sugerează că întunericul total poate afecta vederea păianjenilor, reducând comportamentul prădător și permițând coexistența ambelor specii.