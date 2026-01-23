„Oamenii îngheață de frig”. Ucraina avertizează că este aproape de o catastrofă umanitară

Un generator de energie electrică în fața unui restaurant, în timpul unei pene de curent în centrul orașului Kiev, pe 18 ianuarie 2026, pe fondul invaziei ruse din Ucraina și al atacurilor asupra infrastructurii energetice, în plină iarnă. FOTO: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni întregi de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice viitor acord de pace trebuie să includă oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui mai mare producător privat de energie din Ucraina, conform Reuters.

Maxim Timchenko, directorul general al DTEK, a spus că Rusia desfășoară, din octombrie 2025, o campanie de „teroare energetică”, vizând centrale electrice și suprasolicitând sistemele de apărare antiaeriană.

Capitala Kiev și regiunile din jur se numără printre cele mai afectate, spun autoritățile, iar primarul Kievului le-a cerut locuitorilor să plece temporar din oraș, dacă au unde să se ducă.

„Avem nevoie de un armistițiu energetic. Un armistițiu asupra infrastructurii energetice”, a declarat Timchenko. „Cum poți vorbi despre pace și, în același timp, să ataci oamenii, știind că aceștia îngheață de frig? Cum pot merge aceste lucruri în paralel?”

Ucraina a traversat două săptămâni cu temperaturi cuprinse între minus 15 și minus 20 de grade Celsius, a precizat el, perioadă în care Rusia a lovit facilități de transport, depozitare și producție a gazelor.

De partea sa, Rusia afirmă că vizează infrastructură militară și energetică folosită în interesul forțelor armate ucrainene.

„Suntem aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat Timchenko. „Oamenii au curent electric timp de 3–4 ore, apoi urmează pauze de 10–15 ore. Avem blocuri de locuințe care sunt fără încălzire de săptămâni întregi.”

El a spus că Ucraina rezistă în prezent datorită importurilor de gaze, inclusiv din Statele Unite, după ce atacurile au forțat centralele pe gaze, cărbune și hidrocentralele să funcționeze sub capacitate.

DTEK a pierdut între 60% și 70% din capacitatea sa de producție și a suferit pagube de ordinul sutelor de milioane de dolari, a precizat el.

Potrivit lui Timchenko, reconstrucția sectorului energetic ar costa între 65 și 70 de miliarde de dolari, conform estimărilor Băncii Mondiale, iar în multe cazuri ar fi necesară construirea unor capacități complet noi.

„Vorbim mai degrabă despre construirea unui nou sistem energetic în Ucraina, nu doar despre reconstrucție”, a spus el.

Managerul american de active BlackRock a apărut în ultimele zile ca principalul actor din spatele unui plan comun SUA–Ucraina pentru elaborarea unui program de reconstrucție a țării.

Ucraina trebuie să accelereze dezvoltarea producției descentralizate de energie, a mai spus Timchenko, inclusiv prin noi proiecte solare, parcuri verzi și capacități de stocare. Descentralizarea ar face aceste active mai greu de lovit de drone și rachete, a explicat el.

„Nu ne putem baza pe semnarea unui acord de pace. Trebuie să începem pregătirea de acum”, a spus Timchenko, adăugând că Ucraina trebuie să își creeze stocuri de echipamente critice și să își consolideze apărarea antiaeriană.

Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc vineri în Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale din timpul războiului care durează de aproape 4 ani.