„Oamenii sunt furioși”: Zi de grevă și proteste masive în Franța, prinsă într-o dublă criză

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre lucrătorii care vor intra în grevă joi în Franța, în cadrul unei mari zile de proteste împotriva iminentelor reduceri bugetare, transmite Reuters.

Sindicatele au spus că țara aflată într-o dublă criză, economică și politică”, va avea parte de o adevărată zi de „joi neagră” de greve și proteste.

Sindicatele cer mai multe cheltuieli pentru serviciile publice, impozite mai mari pentru cei bogați și eliminarea unei modificări nepopulare privind pensiile de stat.

Tulburările sociale vin în contextul în care președintele Emmanuel Macron și noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică și cu presiuni pentru a aduce sub control finanțele celei de-a doua economii din zona euro.

Autoritățile se așteaptă la o mobilizare masivă, cu peste 250 de demonstrații anunțate care ar putea reuni până la 900.000 de persoane în întreaga țară, de cinci ori mai multe decât în ​​timpul mișcării „Blocați totul” din 10 septembrie, lansată pe rețelele de socializare, în afara oricărui cadru sindical.

„Bugetul va fi decis în stradă”

„Oamenii pe care îi reprezentăm sunt furioși”, au declarat principalele sindicate ale țării într-o declarație comună în care au criticat planurile fiscale „brutale” și „nedrepte” ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franței din anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să îl reducă, Lecornu – care depinde de alte partide pentru a promova legislația – se va confrunta cu o luptă politică pentru a obține sprijinul parlamentar pentru bugetul pe 2026.

Lecornu a fost numit prim-ministru săptămâna trecută, după ce parlamentul l-a demis pe Francois Bayrou din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deși s-a arătat dispus să facă compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu vom primi un răspuns adecvat”, a declarat Sophie Binet, liderul sindicatului CGT, după întâlnirea cu Lecornu de la începutul acestei săptămâni. „Bugetul va fi decis în stradă”, a adăugat ea.

Grevă în transporturi, învățământ, farmacii…

Unul din trei profesori din învățământul primar va intra în grevă, a declarat sindicatul FSU-SNUipp. Compania de energie electrică EDF a anunțat că o parte din angajații săi vor intra în grevă.

Se așteaptă perturbări pe scară largă în rețeaua de metrou din Paris, iar trenurile regionale vor fi, de asemenea, puternic afectate, în timp ce majoritatea liniilor de tren TGV de mare viteză din țară vor funcționa, au declarat oficialii.

Confederația Paysanne, sindicatul fermierilor, a cerut, de asemenea, mobilizarea membrilor săi.

Farmaciștii sunt nemulțumiți de schimbările care le afectează activitatea, iar sindicatul lor, USPO, a transmis că un sondaj realizat în rândul farmaciilor a arătat că 98% dintre acestea ar putea închide pentru o zi.

Ministrul de interne Bruno Retailleau a declarat pentru BFM TV că vor fi mobilizați 80.000 de polițiști și jandarmi.

Unități de intervenție rapidă, drone și vehicule blindate vor fi la dispoziție pentru a contracara ceea ce Retailleau a numit posibile sabotaje și tentative de blocare a diverselor locații la începutul zilei. El a mai spus că se așteaptă ca unii agitatori violenți să încerce să intre în conflicte cu poliția.