Primul soldat francez care a murit în conflictul din Orientul Mijlociu / Reacția lui Macron

Nor de fum după un atac cu dronă în Erbil, Irak. Foto: Shvan HARKI / AFP / Profimedia

Un militar francez a murit „în timpul unui atac” în regiunea Erbil din Kurdistanul irakian, a declarat Emmanuel Macron în noaptea de joi spre vineri, anunțând astfel primul deces înregistrat în cadrul armatei franceze în contextul războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

„Adjutantul-șef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători de munte din Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a spus Macron, confirmând și că mai mulți militari francezi au fost răniți.

Este primul soldat francez ucis de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului pe 28 februarie și care s-a extins în mai multe țări din regiune.

De la începutul războiului, șapte soldați americani au murit în Kuweit și Arabia Saudită, potrivit comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

„Toate interesele franceze din regiune vor fi ținte”

Atacul a vizat forțele antiteroriste, potrivit președintelui francez. În cadrul unei coaliții internaționale anti-jihadiste conduse de Washington, militari din mai multe țări, printre care Italia și Franța, antrenează în Kurdistanul irakian membri ai forțelor de securitate kurde.

„Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a spus șeful statului francez, fără a indica cine a fost autorul acestora.

În paralel, gruparea armată pro-iraniană Ashab al-Kahf a anunțat vineri pe Telegram că va ataca interesele franceze din regiune după desfășurarea portavionului francez Charles de Gaulle în Golf.

„După sosirea portavionului francez în zona de operațiuni a Comandamentului Central American și angajarea sa în operațiuni, anunțăm că, începând din această noapte, toate interesele franceze din Irak și din regiune vor fi ținte”, a transmis gruparea pro-iraniană din Irak.

Gruparea a îndemnat forțele de securitate să rămână la cel puțin 500 de metri de baza din Kirkuk, unde se află, potrivit acesteia, militari francezi, fără a revendica direct atacul.

Atac cu două drone

Statul major al armatei franceze a informat joi că mai mulți soldați francezi au fost răniți într-un „atac cu drone în regiunea Erbil”.

Emmanuel Macron nu a precizat în mod explicit dacă Arnaud Frion se număra printre soldații francezi răniți în acest atac.

Potrivit Statului Major al Armatei Franceze, acești militari răniți erau „angajați în acțiuni de formare în lupta împotriva terorismului alături de partenerii irakieni”.

Guvernatorul din Erbil a afirmat că atacul în care au fost răniți acești soldați a implicat două drone și a avut loc pe o bază situată în Mala Qara, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Erbil.

Franța a trimis o grupare navală majoră în regiune

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă a Kurdistanului irakian și Erbil au suferit multiple atacuri atribuite facțiunilor pro-iraniene și neutralizate în mare parte de apărarea antiaeriană.

Președintele francez a insistat în ultimele zile asupra „rolului defensiv” al Franței în războiul din Orientul Mijlociu.

Pentru aceasta, Parisul a trimis un important dispozitiv aeronaval în jurul portavionului Charles-De-Gaulle în estul Mediteranei. Potrivit domnului Macron, acest dispozitiv va mobiliza opt fregate și două portelicopter amfibii într-o zonă vastă care include, de asemenea, Marea Roșie și strâmtoarea Ormuz din Golf.

Emmanuel Macron încearcă, de asemenea, să influențeze situația din Liban, unde războiul s-a extins în urma atacurilor împotriva Israelului din partea grupării pro-iraniene Hezbollah.

În Irak, combatanții pro-iranieni au raportat moartea a 21 dintre membrii lor.