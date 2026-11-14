Oana Gheorghiu crede că Ilie Bolojan trebuie să candideze la președinție: „E primul politician care nu i-a mințit pe români”

Fostul vicepremier Oana Gheorghiu crede că Ilie Bolojan ar avea „șanse foarte mari” să câștige alegerile prezidențiale din 2029 dacă va candida, având în vedere că e „primul politician care nu le-a vândut gogoși românilor”, a declarat ea într-o emisiune difuzată sâmbătă la Digi24.

Întrebată dacă Ilie Bolojan ar trebui să candideze la Președinție, Oana Gheorghiu a răspuns afirmativ, deși a precizat că nu știe dacă premierul își dorește acest lucru.

„După părerea mea, da. Nu știu dacă dumnealui chiar își dorește asta”, a declarat Oana Gheorghiu la emisiunea „În fața ta”.

„Cred că cu șanse foarte mari. Pentru că, indiferent cum se uită oamenii la Ilie Bolojan, că a mărit TVA-ul, că a mărit taxele, este însă, cred, primul politician la acest nivel care le-a vorbit oamenilor onest, care nu i-a mințit, care nu le-a vândut gogoși, ca să zic așa. Nu le-a promis lapte și miere, le-a spus exact ce se poate și ce nu se poate și unde suntem. Și cred că România are nevoie de astfel de oameni”, a mai spus ea.

„Eu asta zic, așa cred că e bine. Este politicianul care, pentru prima oară, cred că nu i-a mințit pe români cu nimic. Le-a spus în față lucrurile exact așa cum sunt, exact în situația în care se află România acum. Nu le-a promis lapte și miere, nu i-a păcălit. Și cred că e nevoie de genul ăsta de politicieni, căci poate reușim să nu mai cheltuim bani aiurea doar ca să câștigăm alegeri. Și cred că Bolojan este acel politician care poate să câștige alegerile spunându-le românilor adevărul”, a mai spus fostul vicepremier Oana Gheorghiu.