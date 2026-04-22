Oana Gheorghiu crede că Nicușor Dan „e copleșit de probleme”: „Societatea îi reproșează multe lucruri” / Relația președinte-premier

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, miercuri, la Digi24.ro, că relația dintre președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan „este una corectă, una instituțională”, iar discuțiile dintre cei doi „sunt foarte tehnice”.

Oana Gheorghiu a spus că de când a preluat mandatul de viceprim-ministru l-a întâlnit o singură dată pe președinte, „la Bruxelles, când întâmplător ne găseam amândoi în același loc”.

„Cred că e copleșit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Știu că societatea îi reproșează multe lucruri. Nu știu dacă s-a schimbat sau nu. Cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și m-aș bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulți oameni atunci când ia deciziile. Probabil că o face, n-am aceste informații. Felul în care face el lucrurile, cum le gândește, cum le analizează, sper că rezultatul final va fi unul bun pentru România”, a adăugat vicepremierul.

Întrebată dacă, în opinia ei, președintele Nicușor Dan „i-a arătat sprijin suficient” premierului Ilie Bolojan în această perioadă, Oana Gheorghiu a explicat: „Nu pot să vă răspund la asta, pentru că nu am participat la întâlnirile pe care cei doi le au să îmi dau seama dacă există sau nu susținere”.

„Știu că susține reforma, știu că susține respectarea programului de guvernare, despre asta am și vorbit la întâlnirea pe care am avut-o. Știu că susține digitalizarea României, care, la fel, ar veni la pachet cu multă transparență. Din câte știu, relația dintre cei doi este una corectă, una instituțională, în care discuțiile sunt foarte tehnice”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele din coaliția de guvernare, miercuri, la Palatul Cotroceni, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan. La câteva ore după discuția cu președintele, social-democrații au hotărât că miniștrii partidului vor demisiona joi din Guvern.