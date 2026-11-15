Răspunsul Oanei Gheorghiu, întrebată dacă e dezamagită de Nicușor Dan

Fostul vicepremier Oana Gheorghiu a declarat la Digi 24 că nu înțelege anumite decizii ale președintelui Nicușor Dan, însă așteptată momentul în care va fi lămurită.

„Mi-am dat seama că ar trebui să ieșim din logica asta: ne punem speranțele într-un singur om și credem că el poate să schimbe singur ceva. Nu sunt dezamăgită, sunt nedumerită, nu înțeleg și atunci când nu înțelegi nu poți încă să fii dezamăgit. Aș vrea să înțeleg, să înțeleg logica în care ia decizii. Și, știți, păstrez așa o fărâmă de speranță că poate, la un moment dat, o să înțelegem și poate o să zicem: «Băi, o fi fost bine cum a gândit el»”, a declarat Gheorghiu în emisiunea „În fața ta” de la Digi 24.

Întrebată ce notă i-ar da șefului statului, fostul vicepremier a refuzat să face acest lucru, invocând faptul că nu este profesoară.

„Cred că nota o să o dea oamenii la un moment dat, dacă va mai candida”, a spus Gheorghiu.

Înainte de alegerile prezidențiale 2025, Oana Gheorghiu, reprezentantă ONG-ul Dăruiește Viața pe vremea aceea, l-a susținut pe Nicușor Dan, participând inclusiv la un eveniment organizat de actualul președinte.

Ea a povestit în 2020 că l-a cunoscut pe Dan la sfârșitul anilor ’90, când i l-a prezentat o colegă de facultate, după ce președintele s-a întors de la studii din Franța, potrivit Aktual24.

Deși se aștepta să fie arogant sau anost, așteptările sale s-au dovedit a fi false, a mărturisit Gheorghiu, care i-a susținut candidatura și la Primăria Capitalei, prezentându-l drept un om onest.