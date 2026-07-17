Oana Gheorghiu nu crede în succesul Platformei Liberal-Conservatoare. „Alin Tișe face un test”

Vicepremierul Oana Gheorghiu, recent devenită membru al Partidului Naţional Liberal, a afirmat, la B1 TV, că demersul lui Alin Tişe, președintele CJ Cluj, de a lansa o aşa-numită „Platformă Liberal-Conservatoare” în interiorul PNL nu va avea sorţi de izbândă.

„Nu cred că domnul Tişe vrea să înregistreze platforma, că nu cred că există o procedură legală, dar dacă va face asta, va decide din nou justiţia şi vom vedea ce va decide. (…) Probabil că face un test să vadă dacă există sau nu în Partidul Naţional Liberal o nişă sau o majoritate – probabil că-şi închipuie, care să se ducă către această zonă. Eu personal nu cred că există, pentru că oamenii, am văzut la Congres, au votat cu marea majoritate această direcţie a Partidului Naţional Liberal către reformă şi către o schimbare”, a afirmat Oana Gheorghiu, citată de News.ro.

Fosta activistă şi fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, a spus că, înainte de Ilie Bolojan, PNL nu a mai avut de mult timp „un lider adevărat”, care să crească partidul.

„Cred că PNL a ajuns mai sus decât a fost de mulţi ani şi cred că asta spune multe despre felul în care este Ilie Bolojan şi despre felul în care-l urmează oamenii. Eu nu am simţit între cei pe care eu i-am văzut şi i-am cunoscut în acest puţin timp de când sunt membră a PNL vreo dorinţă de a-l face pe Ilie Bolojan să plece, dimpotrivă. Eu cred că, din contră, şi să ştiţi că foarte mulţi oameni au venit către mine şi mi-au spus că intrarea mea în PNL le-a dat un impuls să se gândească să vină în Partidul Naţional Liberal”, a argumentat vicepremierul interimar.

Principiile platformei lui Tișe

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tişe, a afirmat, joi, că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul” şi lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul formaţiunii.

În anunțul privind „activarea” Platformei Liberal-Conservatoare, Alin Tișe a anunțat și crezul noii facțiuni, și a cerut colegilor din PNL să „se manifeste” alături de el pentru „un PNL regăsit”.

„Valorile acestei platforme, abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme: