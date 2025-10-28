BREAKING Oana Gheorghiu, confondatoare „Dăruiește Viață”, propusă în funcția de vicepremier / Anunț al Guvernului

Cofondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea merge mai departe către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze în perioada următoare decretul de numire în funcție.

Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de vicepremier, lăsat liber după demisia lui Dragoș Anastasiu.

„Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, a transmis Guvernul.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate, transmite Guvernul.

„A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România. Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, au mai transmis reprezentanții Guvernului.

Oana Gheorghiu a fost numită într-o funcție și de către președintele Nicușor Dan, în septembrie

Președintele Nicușor Dan a desemnat-o, în 18 septembrie, pe Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un mandat de 5 ani în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Gheorghiu a fost și până atunci reprezentantul Administrației Prezidențiale în această instituție, fiind desemnată prima dată de către Ilie Bolojan, în perioada în care acesta a asigurat interimetul funcției de președinte.

Funcția de vicepremier a fost ocupată până acum interimar de premierul Ilie Bolojan

În 28 septembrie a expirat termenul legal, de cel mult 45 de zile, în care premierul Ilie Bolojan putea ocupa funcția de vicepremier interimar, rămasă liberă după demisia lui Dragoș Anastasiu. De atunci, conform legii, funcția a fost ocupată în afara legii, însă nu există sancțiuni pentru acest lucru.

„Dacă nu se poate face o nominalizare și o desemnare, sigur, în cel mai scurt timp cu putinţă, e de dorit ca ea să se întâmple. Și premierul v-a și spus în conferințele de presă anterioare că este în căutarea unei nominalizări, dar care are niște coordonate speciale, pentru că e un ministru care nu aparține niciunui partid, mai degrabă, tehnocrat, să-i spunem, un ministru apolitic, care să facă legătura cu mediul de afaceri, cu societatea civilă”, explica în 9 octombrie purătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.